AFP

BOIS-LE-DUC, Pays-Bas - L'Estonienne Anett Kontaveit, 49e mondiale, a remporté dimanche à Bois-le-Duc (gazon) son premier titre WTA en battant en finale la Russe Natalia Vikhlyantseva (74e) 6-2, 6-3.

Pendant 1 h 15 de jeu, Kontaveit, 21 ans, a dicté les échanges depuis la ligne de fond de court et s'est appuyée sur un bien meilleur service que son adversaire (68 % de première balle contre 51).

De son côté, la Russe de 20 ans, 74e mondiale, qui avait créé la surprise en éliminant la Croate Ana Konjuh en demi-finale, a été pénalisée par ses 33 fautes directes.

À 21 ans, la native de Tallinn réalise la meilleure saison de sa carrière et confirme ses bons résultats du printemps, lorsqu'elle avait atteint les quarts de finale à Stuttgart et à Rome, après avoir battu l'Espagnole Garbine Muguruza puis la no 1 mondiale Angelique Kerber.

Elle s'était fait connaître du grand public en 2015, lorsqu'elle avait atteint la seconde semaine aux Internationaux des États-Unis, éliminée en huitièmes de finale.