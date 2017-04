AFP

CHARLESTON - Moins d'une semaine après sa défaite en finale à Miami, la Danoise Caroline Wozniacki a été éliminée, vendredi, dès les quarts de finale du tournoi de Charleston, dont elle était la grande favorite.

Wozniacki, 12e au classement WTA, s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-4 face à la Lettone Jelena Ostapenko, 66e mondiale.

Wozniacki avait dû disputer deux matches la veille pour obtenir en quelques heures son billet pour les quarts de finale.

La Danoise, ancienne no 1 mondiale, faisait figure de favorite du tournoi disputé sur terre battue verte après les éliminations successives de la Russe Elena Vesnina, lauréate-surprise du tournoi d'Indian Wells le mois dernier (no 13 mondiale) et des Américaines Madison Keys (no 9) et Venus Williams (no 12).

Les demi-finales opposeront Ostapenko à la Croate Mirjana Lucic-Baroni (no 29) d'un côté et l'Allemande Laura Siegemund (no 37) à la Russe Daria Kasaktina (no 42) de l'autre.