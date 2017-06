AFP

La Bélarusse Victoria Azarenka, ancienne no 1 mondiale de retour sur les courts après sa maternité, a été éliminée jeudi dès le 2e tour du tournoi de Majorque, balayée par la Croate Ana Konjuh (no 28) en deux sets 6-1 6-3.

Dépassée par la puissance de frappe de son adversaire, Azarenka (27 ans) s'est inclinée en 1 h 15 minutes sur le gazon du court central, perdant la balle de match sur un ultime coup gagnant de l'épatante Konjuh (19 ans).

Déjà malmenée au 1er tour par la Japonaise Risa Ozaki, la Bélarusse a subi un début de match effroyable. Elle s'est retrouvée menée 5-0 sans pouvoir répondre aux coups de boutoir de la frappeuse croate, demi-finaliste à 's-Hertogenbosch samedi dernier.

Et après une première manche pliée en un peu plus d'une demi-heure, Azarenka n'a pas trouvé les ressources pour faire mieux dans le second set. Elle a perdu son service dès le premier jeu sur une grossière double faute et son cri de frustration en disait long sur son impuissance.

Ensuite, malgré un petit sursaut pour recoller à 4-3, la Bélarusse n'a pu empêcher Konjuh d'aller cueillir une victoire référence. Voilà la Croate qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera la Lettone Anastasija Sevastova (no 19), tête de série no 2.

Quant à Azarenka, absente pendant plus d'un an pour donner naissance à son fils Leo, elle va désormais devoir cravacher pour retrouver son meilleur niveau alors que se profile le tournoi de Wimbledon (3-16 juillet).