AFP

La Suissesse Martina Hingis, qui avait prévu de mettre fin à sa carrière après son dernier match aux finales de la WTA, s'est inclinée en demi-finales du double aux côtés de la Taïwanaise Chan Yung-Jan face à la paire composée de la Hongroise Timea Babos et de la Tchèque Andrea Hlavackova 6-4, 7-6 (7/5), samedi à Singapour.

La no 1 mondiale du double, et ancienne N.1 en simple, briguait un 10e trophée cette saison avec sa partenaire après avoir remporté notamment les Internationaux des États-Unis et trois des quatre « Premier Mandatory » (Indian Wells, Madrid, Pékin), l'équivalent des Masters 1000 pour les messieurs.

La plus jeune no 1 en simple dames (à 16 ans en 1997) aura soulevé 25 titres du Grand Chelem durant sa carrière : cinq en simple, 13 en double dames et le reste en double mixte.

Babos et Hlavackova affronteront Johanna Larsson/Kiki Bertens (SWE/NED) ou le tandem russe composé d'Ekaterina Makarova et d'Elena Vesnina en finale du Masters dimanche.