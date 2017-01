AFP

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande - L'Américaine Serena Williams, no 2 mondiale, a été éliminée mercredi au 2e tour du tournoi d'Auckland par sa compatriote Madison Brengle 6-4, 6-7 (3), 6-4, après le forfait de sa soeur Venus, en raison d'une douleur au bras droit.

La tête de série no 1, dont c'était le retour sur les courts depuis sa défaite en demi-finale des Internationaux des États-Unis il y a quatre mois, a été battue par la 72e mondiale en 2 h 13 min. Elle a commis de nombreuses fautes directes, en partie causées par le vent selon elle.

« Je cherche une expression qui ne soit pas obscène, mais ce serait pourtant le terme qui conviendrait à mon jeu », a déclaré Serena à la presse.

« Je ne suis pas parvenue à m'habituer au vent. Mon adversaire jouait avec exactement les mêmes conditions mais manifestement elle a su s'y habituer et jouer en fonction de ce vent. C'était vraiment inconfortable pour moi quelle qu'en soit la raison », a-t-elle ajouté.

« Je n'ai pas réussi à jouer les lignes, se désolait-elle. Je n'ai jamais retourné aussi mal - ce qui est un peu frustrant après avoir tant travaillé à l'intersaison ». « Ma seule consolation est que les conditions seront différentes à Melbourne », a-t-elle précisé.

Sa soeur aînée Venus, âgée de 36 ans, tête de série no 2, a quitté le tournoi en raison d'une douleur au bras droit survenue pendant son match du premier tour, remporté face à la Néo-Zélandaise Jade Lewis, âgée de 18 ans, qui participait à son premier tournoi WTA.

Son forfait offre à la jeune Japonaise Naomi Osaka sa première participation à un quart de finale où elle affrontera la Croate Ana Konjuh, tête de série no 8.

Serena se préparait à Auckland pour son retour à la compétition en prévision des Internationaux d'Australie et voulait célébrer ses fiançailles, annoncées fin décembre avec Alexis Ohanian, l'un des fondateurs du site internet communautaire, Reddit.

Elle avait eu du mal à s'imposer mardi au premier tour face à la Française Pauline Parmentier, en deux manches, se sentant rouillée après ses quatre mois d'absence.

Madison Brengle sera opposée en quarts de finale à la Lettonne Jelena Ostapenko, tête de série no 7.

Les deux autres quarts opposeront Caroline Wozniacki (no 3) à l'Allemande Julia Goerges, et la Croate Barbora Strycova (no 4) à l’Américaine Lauren Davis.