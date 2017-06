AFP

La Bélarusse Victoria Azarenka, ancienne no 1 mondiale revenue au tennis après sa maternité, a difficilement battu la Japonaise Risa Ozaki 6-3 4-6 7-6 (9/7), mercredi pour son grand retour sur les courts au 1er tour du tournoi de Majorque (Espagne).

Absente depuis plus d'un an, le temps de donner naissance en décembre à son fils Leo, Azarenka a été contrainte de batailler 2 h 44 min pour s'imposer. Le match avait été interrompu mardi soir par la nuit.

La Bélarusse a sauvé trois balles de match à 6-5 dans la troisième manche avant de l'emporter au jeu décisif contre la modeste Ozaki (no 74 mondiale), qui menait pourtant 5-4 service à suivre avant la suspension de la rencontre mardi soir.

« C'était très compliqué d'avoir à interrompre le match et de le reprendre pour quelques jeux seulement », a expliqué Azarenka après la rencontre. « C'est toujours piégeux lorsqu'on rejoue pour la première fois depuis longtemps. Je dois m'y faire », a-t-elle souligné.

Ce match décousu a mis en lumière les difficultés qui attendent « Vika » (27 ans) pour revenir à son meilleur niveau. Multipliant les fautes directes, s'agaçant de ses erreurs au point de jeter sa raquette au sol, Azarenka a eu beaucoup de mal à retrouver ses sensations face au jeu ultra-défensif de son adversaire.

« Dans le deuxième set, j'ai commencé à m'en prendre à moi-même à cause de mes erreurs. Cela m'a coûté le set. Et dans le début du troisième, je n'ai pas eu de chance. Il y avait des hauts et des bas, des beaux coups et des erreurs grossières. Il fallait s'y attendre après un long arrêt », a-t-elle estimé.

L'interruption du match mardi soir aura au moins permis à la Bélarusse de se relancer dans la partie et d'arracher au mental la victoire.

Au 2e tour, la double lauréate de l'Open d'Australie (2012, 2013) défiera la Croate Ana Konjuh (N.28), demi-finaliste à 's-Hertogenbosch samedi dernier, et elle espère que ce retour victorieux lui servira pour la suite.

« Je ne dirais pas que j'ai eu la meilleure des préparations avant ce tournoi. Mais mentalement, c'est mieux de vivre ce genre de matchs », a conclu la Bélarusse.

Azarenka a fait de l'US Open (28 août-10 septembre) son objectif principal pour son retour sur les courts. Elle doit disputer Wimbledon le mois prochain (3-16 juillet).