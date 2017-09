MONTRÉAL – C’était loin d’être parfait. L’exécution était souvent approximative et le spectacle, il faut le dire, plutôt ennuyant. Mais Claude Julien a vu du positif, même au-delà du pointage final, dans la première victoire de son équipe en matchs préparatoires vendredi.

« Probablement l’effort qu’on a mis ce soir », a répondu le pilote du Canadien quand on lui a demandé ce qui l’avait surtout satisfait du gain de 3-1 tout juste arraché aux Panthers de la Floride.

« Il y a encore eu des erreurs, mais on est sorti de notre territoire beaucoup plus efficacement que dans nos matchs précédents. En zone offensive, on a quand même fabriqué des jeux. On bougeait, au moins, et l’échec-avant était beaucoup mieux. Il reste plusieurs choses à améliorer, mais c’est un pas en avant rafraîchissant. »

Sans rien casser, le Canadien a exercé un semblant de contrôle dans les dix premières minutes de la rencontre. Le trio pivoté par Philip Danault a rapidement donné le ton à une soirée exemplaire. Celui de Peter Holland, complété par Alex Galchenyuk et Nikita Scherbak, a pris du mieux après des premières présences chancelantes.

En défense, Jamie Benn s’est lui aussi progressivement ressaisi après avoir enchaîné les décisions douteuses en relance en début de match. Julien a d’ailleurs pris soin de mentionner la qualité de son travail lors de son point de presse d’après-match.

Il s’agit ici d’exemples modestes – aucune raison ici de lancer les confettis – mais on se réconforte comme on peut quand on compte une seule victoire en sept matchs.

« Il reste des choses à améliorer. Je ne crois pas qu’il y ait une équipe dans la ligue qui oserait affirmer que son jeu collectif est à 100% présentement, a précisé Julien. Ce que je souhaite, c’est qu’on continue à minimiser les erreurs et à avancer dans la bonne direction demain. Mais j’ai aimé l’effort déployé. »

Pour faire changement, le Canadien a également affiché un niveau d’intensité dont il ne s’était toujours pas approché au cours de la dernière quinzaine. En troisième période, une dure mise en échec d’Andreas Martinsen sur Vincent Trocheck a allumé un feu près du banc des Panthers. Au terme d’une longue mêlée, Brandon Davidson a jeté les gants devant Jared McCann et a été rejoint au banc des pénalités par Michael McCarron. Un peu plus tard, c’est Holland qui a engagé le combat avec Derek MacKenzie après que celui-ci eut se soit permis un petit coup sournois derrière la tête de Jakub Jerabek. Puis finalement, Benn a dû intervenir pour freiner les ardeurs de Michael Haley quand celui-ci a voulu s’en prendre à Danault.

Une victoire qui sera bonne pour le moral

Bref, un peu de vie chez une équipe qui semblait jusque-là complètement engourdie.

« Même après les sifflets, tout le monde était là pour garder un œil sur ses coéquipiers », a apprécié Julien.

Pour Paul Byron, il était impératif que le Canadien affiche finalement cette intensité qui lui faisait défaut depuis le début du camp.

« Il faut modifier notre mentalité, a supplié l’auteur d’un doublé. Il ne reste qu’un autre match avant la vraie saison, alors on ne peut plus simplement arriver à l’aréna avec nos patins et faire n’importe quoi. On doit changer de mentalité et montrer qu’on sera prêt à jouer quand ce sera le temps de jouer notre premier match. » ​

« Je me sentais bien aujourd'hui »

« On a joué avec plus de hargne »

Byron complète le jeu de Shaw

Dadonov crée l'égalité

Shaw déjoue Luongo du revers