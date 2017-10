MONTRÉAL – Jumelé aux mêmes compagnons de trios qui avaient aidé Paul Byron à inscrire deux buts la veille, Alex Galchenyuk était condamné à sortir de sa léthargie samedi soir. Les comparaisons auraient été trop faciles et une autre contre-performance de sa part aurait automatiquement réglé l’une des interrogations inscrites à la liste de l’état-major du Canadien alors que l’heure des décisions finales approche.

Galchenyuk se magasinait une place sur un quatrième trio depuis le début du camp d’entraînement. Ses deux points amassés avec la complicité de Philip Danault et Andrew Shaw dans la victoire de 9-2 du Tricolore contre les Sénateurs d’Ottawa lui ont sans doute assuré quelques minutes de jeu additionnelles lors des premiers rendez-vous du calendrier régulier.

Ça s’enlignait pourtant pour être une autre soirée difficile pour l’énigmatique numéro 27. Inséré dans la formation de départ par l’entraîneur Claude Julien, Galchenyuk s’est fait envoyer au cachot dès la troisième seconde de jeu, après qu’il eut fait trébucher Mike Hoffman après la mise en jeu. Le gars ne voulait vraiment pas s’aider, s’est-on dit quand Kyle Turris a profité de sa présence au confessionnal pour ouvrir la marque.

Mais Galchenyuk s’est vite racheté en démontrant enfin les aptitudes offensives qui le caractérisent. Dans la dernière minute de la première période, il a opté pour un tir du côté court alors qu’il descendait à 2-contre-1 avec Shaw. Sa tentative est passée par-dessus le bloqueur de Craig Anderson, stimulant un subtil soupir de soulagement à travers la barbe fournie de l’attaquant de 23 ans.

Seulement 26 secondes plus tard, Galchenyuk en a ajouté en servant une passe décisive à Shaw. Bien avant que le tableau indicateur ne s’emballe, le fragile ailier gauche venait de préparer le but de la victoire.

« Ça fait toujours du bien de marquer, surtout à la maison, a bien voulu concéder le ressuscité avant d’afficher une réticence certaine à s’emballer. Mais on voulait contribuer en tant que trio ce soir. On s’était donné comme mission de provoquer beaucoup d’occasions de marquer et je crois qu’on a bien joué ce soir. »

Galchenyuk (16:11) a été le deuxième attaquant le plus utilisé par Julien, après Max Pacioretty. En plus d’avoir son tour régulier au sein du troisième trio, il a été une présence constante dans l’enclave sur la première unité d’avantage numérique.

Son entraîneur a gardé les fleurs au frais après cette encourageante sortie, préférant diffuser les éloges équitablement parmi ses ouailles plutôt que d’isoler une performance en particulier. Mais au-delà des flammes provoquées par l’explosion offensive de samedi, le réveil de Galchenyuk pointe assurément comme la meilleure nouvelle du lot.

Ni trop haut, ni trop bas

Si on ne sait trop où aboutira Galchenyuk au lancement de la saison, on peut affirmer sans craindre de se tromper que le Canadien compte maintenant sur un premier trio coulé dans le béton.

Les manchettes des experts

Pacioretty (1-2, cinq tirs), Brendan Gallagher (2-1, cinq tirs) et Jonathan Drouin (trois aides) ont chacun amassé trois points contre les Sens. En l’espace de 18 secondes, le temps dont ils ont eu besoin pour marquer deux fois en début de troisième période, les trois larrons ont livré un bel aperçu des dommages qu’ils pourraient infliger aux équipes adverses si leur bonne entente continue de suivre une courbe de progression avantageuse.

Sénateurs 2 - Canadiens 9

Il n’est pas difficile d’imaginer Pacioretty finalement atteindre le plateau des 40 buts avec un distributeur aussi doué que Drouin à ses côtés. Mais sagement, le capitaine a tenu à gérer les attentes au terme du festival offensif de samedi.

« Ça demeure un match préparatoire, a rappelé Pacioretty à la foule réunie devant son casier. Je restais positif quand les questions étaient négatives alors je dois garder les pieds sur terre quand elles sont si flatteuses. Ça fait partie de la vie ici à Montréal. Ceci étant dit, je crois que plusieurs trios recherchaient une certaine chimie depuis le début du camp et ils l’ont trouvée ce soir. »

« Il ne faut pas s’emporter. C’est une saison de 82 matchs et on n’en a encore joué aucun, a renchéri Gallagher. Mais on souhaite tous pouvoir rester ensemble et produire du début à la fin. Si on fait tous notre boulot, on a certainement le potentiel d’être l’un des bons trios dans la ligue. » ​

