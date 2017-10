Communiqué

Samedi après-midi du côté du CEPSUM, les Carabins de l’Université de Montréal l’ont emporté face aux Redmen de McGill par la marque de 27-17 devant 4185 partisans. La troupe menée par l’entraîneur-chef Danny Maciocia a timidement débuté la rencontre pour accélérer dès le deuxième quart, en route vers une récolte de 382 verges à l’attaque.

« Puisque le match n’avait pas d’influence au classement, notre plan était de faire jouer nos 48 joueurs car nous aurons besoin de tout le monde en éliminatoires, a dit Maciocia. On en a fait assez pour gagner tout en ne montrant pas grand-chose à nos prochains adversaires. On peut maintenant se concentrer sur les séries, on a une grosse semaine de travail devant nous. »

La défensive des visiteurs a bien entamé la rencontre en forçant les Carabins à dégager lors de leurs quatre premières séquences à l’attaque. Les Rouges ont entretemps avancé sur le terrain, ce qui a permis le placement de Findlay Brown sur une distance de 17 verges. Après un quart de jeu, les Bleus tentaient de trouver une solution à leur attaque et tiraient de l’arrière par la marque de 3-0.

Après avoir été blanchi lors des cinq derniers quarts, les représentants de l’UdeM ont finalement inscrit des points au tableau, gracieuseté des unités spéciales. Khalil Kerr a effectué un long retour de botté de dégagement sur une distance de 94 verges bon pour le majeur.

« Au courant de la semaine, les entraîneurs m’ont répété que j’étais souvent à un plaqué d’un touché et que je devais saisir les opportunités, a mentionné Kerr. J’ai enfin pu trouver une ouverture et en profiter pour me faufiler avec le ballon. »

Galvanisée par ce jeu explosif, l’offensive montréalaise a élevé son jeu d’un cran, convertissant deux longues séquences en touchés. Tout d’abord, Reda Malki a complété une série de six jeux avec un touché au sol de deux verges, puis le quart Samuel Caron a complété une longue offrande du côté gauche pour Régis Cibasu, un passe-et-course qui a franchi 99 verges. Il s’agissait par ailleurs de la quatrième plus longue passe complétée dans l’histoire des Bleus. Rapidement, la marque était de 23-3 à l’avantage des Carabins, avance que ceux-ci ont gardé jusqu’à la mi-temps.

Plus calme lors de la troisième période de jeu, l’attaque des Carabins a laissé toute la place à ses botteurs. En plus de récolter un point sur un simple, Félix Ménard-Brière a battu un record d’équipe détenu jusque-là par Michaël Shousha depuis 2006 en franchissant la barre des 12 400 verges sur les bottés de dégagement.

« J’ai été pris par surprise quand j’ai entendu l’annonce du record, je n’avais jamais porté attention à ça, a dit Ménard-Brière qui a conclu une autre rencontre remarquable en effectuant 12 bottés pour 557 verges. C’était un beau moment à vivre, surtout ici devant nos partisans à mon dernier match de saison régulière. »

L’autre botteur, Michaël Arpin, s’est lui aussi démarqué en réussissant un placement sur une distance de 37 verges un peu plus tard. Alors qu’ils détenaient l’avance par 24 points, les Bleus ont vu les Redmen inscrire un touché avant la toute fin du troisième quart sur une longue passe de 29 verges du quart Dimitrios Sinodinos à l’intention de Mathieu Soucy. Avec 15 minutes à faire au match, le score était de 27-10 pour les Carabins.

Les Redmen n’ont pas abandonné lors du quatrième quart. En plus de stopper les locaux à maintes reprises, ceux-ci ont inscrit un touché par la voie des airs avec un peu plus de cinq minutes à faire au match. Suite à un long jeu aérien, le quart Sinodinos a rejoint son receveur Mikaël Piché-Ayotte dans le flanc droit. Celui-ci a poursuivi sa course 15 verges plus loin jusque dans la zone des buts pour le touché. Alors que le temps commençait à jouer contre eux, les Redmen, toujours menaçants à l’attaque, ont vu leur dernière poussée offensive être stoppée par l’interception de Junior Noisy.

Samuel Caron a laissé sa place à Dimitri Morand lors du troisième quart après avoir réussi 10 de ses 15 passes pour des gains de 150 verges, un touché et une interception. Le quart-arrière visiteur a pour sa part bien fait dans la défaite. Sinodinos a complété 27 de ses 43 tentatives pour des gains de 343 verges et deux touchés. Il a cependant lancé trois interceptions, les deux autres au demi-défensif Vincent Jacques et au secondeur Marc-Antoine Dequoy.

Les Carabins complètent leur calendrier régulier avec une fiche de six victoires et un revers, pour le deuxième rang au Québec. En demi-finale, les hommes de Danny Maciocia disputeront la victoire aux Stingers de Concordia samedi prochain dès 14h au CEPSUM. Le Rouge et Or de Laval recevra la visite du Vert et Or de Sherbrooke dans l’autre demi-finale du RSEQ.