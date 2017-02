Communiqué

Le receveur étoile Simon Charbonneau-Campeau mettra sa carrière de joueur professionnel en veilleuse en 2017 afin de compléter son baccalauréat en génie des biotechnologies à l’Université de Sherbrooke et d’agir à titre d’adjoint au sein du nouveau personnel d’entraîneurs de l’équipe de football Vert & Or.

Le récipiendaire du Trophée Jeff Russel en 2010 et 2011, à titre de joueur par excellence de la saison de la Ligue universitaire de football du Québec, a confirmé son retour aujourd’hui lors d’une visite au Centre sportif du Campus principal de l’UdeS, qui lui a permis de rencontrer formellement les entraîneurs qui œuvrent maintenant au sein du personnel de l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte.

L’ancien numéro 81 du Vert & Or, qui a remporté la Coupe Grey en 2015, se verra sans surprise confier le mandat de voir au développement du jeune groupe de receveurs de la troupe sherbrookoise. C’est au printemps prochain que Charbonneau-Campeau reprendra ses études à temps plein à la Faculté de génie, afin d’y compléter sa formation d’ingénieur.

« Je prends cette décision pour assurer mon avenir et à la fois faire ce que j’aime dans la vie. Je suis très heureux de pouvoir contribuer à nouveau au sein d’une organisation qui m’a donné ma première chance. Terminer mon baccalauréat afin d’œuvrer plus tard dans les domaines de l’environnement et du développement durable demeure très important pour moi et je pourrai combiner cette réalisation en ajoutant mon expérience dans l’équipe d’entraîneurs du Vert & Or. Je ne renonce pas pour autant à ma carrière de joueur professionnel. Je veux garder mes options ouvertes, mais mes priorités convergent toutes vers l’Université de Sherbrooke et le Vert & Or en 2017 », a livré en commentaire l’ex-membre des Stampeders de Calgary et des Tiger-Cats d’Hamilton de la Ligue canadienne de football (LCF).

« Simon est l’un des meilleurs receveurs de passe ayant évolué sur la scène universitaire. Pouvoir compter sur son vécu professionnel, ses connaissances techniques et tactiques ainsi que sur sa maturité pour influencer le développement de nos jeunes et la progression de nos vétérans est un atout de taille pour notre équipe. Le Vert & Or profitera de son retour, mais nous comptons aussi aider Simon dans cette étape de sa carrière afin de lui permettre d’atteindre tous ses objectifs à court, moyen et long termes. Je suis extrêmement heureux de le compter parmi notre groupe d’encadrement », se réjouit Mathieu Lecompte.

Plus récente prise de Mathieu Lecompte, Charbonneau-Campeau se joint à un solide groupe composé majoritairement d’anciens footballeurs du Vert & Or qui servent maintenant leur alma mater à titre d’entraîneurs. En plus de Mathieu Lecompte, ce groupe expérimenté compte sur la contribution du coordonnateur défensif Guillaume Boucher, du coordonnateur des unités spéciales Kevin Régimbald, de l’adjoint à l’entraîneur-chef Jean-Philippe Gauthier, de l’entraîneur de la ligne défensive Dominic Biron, ainsi que de l’entraîneur des secondeurs Claude Gauthier. Le coordonnateur offensif Brent Bailey, l’entraîneur de la ligne offensive Rémi Giguère, de même que l’ancien joueur de la NCAA et de la LCF Cédric Gagné-Marcoux, responsable de la qualité à l’offensive, complètent de belle façon le groupe d’entraîneurs formé par Mathieu Lecompte depuis son embauche en décembre. Ce dernier peut donc maintenant compter sur trois anciens de la Ligue canadienne de football au sein de son équipe d’adjoints.

Le recrutement se poursuit

Bien que les efforts en vue de recruter de nouveaux porte-couleurs ne soient pas tout à fait terminés, le bilan de la cohorte constituée au cours des dernières semaines révèle un nombre significativement plus élevé de joueurs provenant de la division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec. On note aussi l’afflux d’une bonne dizaine d'athlètes ayant évolué dans la région et qui choisissent d'y rester afin de vivre l'expérience du football universitaire. C’est une bonne nouvelle pour le football local et toutes les organisations contribuant à son développement.

Une trentaine de recrues ont déjà signé une lettre d’intention à la faveur du Vert & Or. Les derniers à l’avoir fait sont les demis offensifs Nicolas Boissonneault (Faucons de Lévis-Lauzon) et Mathieu Gagné (Condors de Beauce-Appalaches), les joueurs de ligne offensive Zénon Richard-Archambeault (Triades de Lanaudière), Julien Leblanc (Condors de Beauce-Appalaches) et Simon Piché-Bilodeau (Vulkins de Victoriaville), le joueur de ligne défensive David Couture (Condors de Beauce-Appalaches), les secondeurs Dominick Brazeau (Cougars de Champlain), Boka Cédric-Axel Kouao (Cougars de Champlain), Albert Côté-Tessier (Gaillards de Jonquière), Joël Gagnon (Jeannois d’Alma), Wilfredo Munoz (Noir et Or de Valleyfield) et Arnaud Moisan (Condors de Beauce-Appalaches), les receveurs Béchir Jafaoui-Vilsaint (Cougars de Champlain), Tristan Péloquin (Filons de Therford Mines) et Julien Rivest (Noir et Or de Valleyfield), de même que les demis défensifs Philippe-Andrew Pinkos (Volontaires de Sherbrooke), Olivier Choquette (Lauréats de Saint-Hyacinthe) et Dominic Lortie (Géants de St-Jean-sur-Richelieu).

Ces nombreux nouveaux visages se sont déjà pour la plupart joints aux vétérans et misent sur le camp d'entraînement d’hiver afin de démontrer leurs habiletés. Ce camp intensif se déroulera au stade intérieur de l’UdeS et au Centre multisport Roland-Dussault du 25 février au 4 mars 2017.