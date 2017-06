CHICAGO - La femme d'Addison Russell a entrepris des procédures de divorce près de deux semaines après que l'arrêt-court des Cubs de Chicago eut été accusé par une amie de l'avoir frappée.

Melisa Reidy-Russell a demandé le divorce dans le comté de Cook la semaine dernière, selon des documents fournis par son avocat, Thomas T. Field, mercredi. Elle souhaite avoir la garde complète de leur jeune fils et demande également des allocations en ce sens.

Plus tôt ce mois-ci, Reidy-Russell a accusé son conjoint d'adultère en publiant une photo sur les réseaux sociaux. Dans une autre publication sur les réseaux sociaux, une personne que Melissa Reidy-Russell a qualifiée d'amie proche a accusé Addison Russell d'avoir frappé sa conjointe.

Russell a depuis nié les allégations. Dans un communiqué émis par la firme de Field indique que Reidy-Russell « a refusé l'invitation du Baseball majeur, qui souhaitait la rencontrer au sujet des publications sur les réseaux sociaux ».

Le 8 juin dernier, la MLB a indiqué avoir ouvert une enquête dans cette affaire. Le service de police de Chicago avait pour sa part fait savoir qu'il n'avait pas d'enquête policière dans ce dossier. Un responsable des Cubs avait indiqué au Chicago Sun-Times que l'équipe regardait la situation, mais ne ferait aucun commentaire pour le moment.

En 2015, la Ligue et l'Association des joueurs ont convenu d'une politique plus sévère en ce qui concerne les cas de violence conjugale. L'ancien releveur des Cubs, Aroldis Chapman a été suspendu 30 rencontres sous cette nouvelle politique lors de la dernière campagne. Jeurys Familia et Jose Reyes des Mets, et Hector Olivera des Braves ont aussi écopé de suspensions en lien avec cette politique.