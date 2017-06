AP

KANSAS CITY, Mo. - Whit Merrifield a frappé un double de deux points après deux retraits, couronnant une poussée de quatre points en neuvième manche, et les Royals de Kansas City sont venus de l'arrière pour vaincre les Blue Jays de Toronto 5-4, vendredi soir.

Grâce à leur 10e victoire en 12 parties, les Royals montrent maintenant un dossier de 36-36 et ils se retrouvent à égalité avec la barre de ,500 pour une première fois depuis le mois d'avril.

Le 20 avril dernier, les Royals revendiquaient un dossier de 6-6 et ils ont ensuite subi neuf revers de suite avant même de chuter à sept matchs de la première place, en raison d'une fiche de 10-20. Ils accusent maintenant trois parties de retard derrière les Indians de Cleveland, qui mènent la section Centrale de l'Américaine.

Les Blue Jays ont transporté une avance de 2-1 jusqu'en neuvième manche et des simples de Josh Donaldson et Justin Smoak contre Joakim Soria (4-2) ont accentué l'avance à 4-1.

Salvador Perez a cogné un double après un retrait en neuvième manche, contre Ryan Tepera. Il s'est rendu au troisième but à la suite d'un mauvais lancer et Brandon Moss a soutiré un but sur balles après deux retraits.

Alcides Escobar a accueilli Aaron Loup (2-1) en frappant un simple d'un point. Alex Gordon a par la suite ajouté un point à la suite d'un simple sur le premier lancer de Jason Grilli, amené en renfort. Avec un compte de trois balles et une prise, Merrifield a claqué un double à la clôture du champ gauche, poussant Escobar et Gordon au marbre pour couronner la remontée victorieuse.

La recrue des Royals Jake Junis a concédé deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers au monticule. Du côté des Blue Jays, le partant J.A. Happ a alloué un point et quatre coups sûrs en six manches et deux tiers.

Les Blue Jays ont pris les devants 2-0 en quatrième manche, quand Troy Tulowitzki a cogné un double d'un point avant de venir marquer sur un mauvais lancer. Perez avait permis aux Royals de réduire l'écart en septième manche, grâce à un simple d'un point.

Les Twins ont le dernier mot

Sommaire

Adalberto Mejia et trois releveurs ont alloué quatre coups sûrs, menant les Twins du Minnesota vers un gain de 5-0 aux dépens des Indians de Cleveland.

Les deux équipes trônent au sommet de la section Centrale de l'Américaine.

Mejia (2-3) n'a permis que deux coups sûrs aux Indians en cinq manches, mais il a dû négocier avec cinq buts sur balles et deux erreurs. Le gaucher s'est sorti d'impasse en deuxième et quatrième manches, alors que les buts étaient tous occupés.

Les Indians revenaient d'un voyage de huit parties à l'étranger, au cours duquel ils ont montré une fiche de 7-1 pour prendre la tête de la section. Les Twins accusent maintenant un match et demi de retard.

Le circuit de deux points de Jorge Polanco a couronné une deuxième manche de quatre points de Twins, contre Trevor Bauer (6-6). Brian Dozier a placé trois balles en lieu sûr et il a produit quatre points.

Partie de plaisir pour les Rays

Sommaire

Evan Longoria et Shane Peterson ont produit quatre points chacun et les Rays de Tampa Bay ont rossé les Orioles de Baltimore 15-5.

Peterson et Derek Norris ont frappé des circuits de deux points aux dépens d'Ubaldo Jimenez (2-3), alors que les lanceurs des Orioles ont concédé au moins cinq points dans un 20e match de suite, égalant le record des Ligues majeures établi par les Phillies de Philadelphie en 1924.

Longoria a cogné un simple de deux points lors d'une première manche de quatre points des siens. Peterson et Norris ont frappé leur coup de canon en troisième pour mettre fin à la soirée de travail de Jimenez, qui a accordé neuf points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en deux manches et un tiers.

Logan Morrison a également connu une bonne soirée pour les Rays avec son 22e circuit de la saison et trois points produits.

Le partant des Rays Chris Archer (6-4) n'a pas connu son meilleur match, mais il a été appuyé par la meilleure performance offensive des Rays cette saison.

Les White Sox blanchis

Sommaire

Khris Davis et Matt Joyce ont étiré les bras, Jharel Cotton n'a donné que trois coups sûrs jusqu'en sixième manche et les Athletics d'Oakland ont blanchi les White Sox de Chicago 3-0.

Davis a claqué un circuit de deux points en première manche tandis que Joyce en a cogné un en solo en cinquième, contre Mike Pelfrey (3-6).

Cotton (5-7) et quatre releveurs ont conjugué leurs efforts pour permettre aux Athletics de signer un deuxième blanchissage cette saison. Cotton a permis un simple à Kevan Smith en sixième manche et il a quitté la partie en raison d'une ampoule à son doigt.

Liam Hendriks, Ryan Madson et Sean Doolittle ont muselé les White Sox avant que Santiago Casilla vienne difficilement fermer les livres en neuvième manche. Il a alloué un simple à Melky Cabrera et Jose Abreu avant de se sortir d'embarras pour inscrire un 12e sauvetage cette saison.

