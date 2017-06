AP

Bryce Harper a produit le point gagnant à l'aide d'un simple en 10e manche, Brian Goodwin a cogné deux circuits et les Nationals de Washington ont défait les Reds de Cincinnati 6-5 vendredi soir.

Anthony Rendon et Daniel Murphy ont aussi claqué des circuits pour les Nationals, qui ont effacé un retard de 5-2 pour infliger un 12e revers en 13 rencontres aux Reds.

Trea Turner a frappé un simple contre Raisel Iglesias (2-2) après un retrait en 10e manche et il a atteint le troisième coussin sur un simple de Goodwin. Harper a ensuite cogné la balle contre la clôture au champ droit, permettant à Turner de croiser le marbre.

La victoire est allée au dossier de Matt Albers (3-1), qui a oeuvré en début de 10e. Les releveurs des Nationals ont limité les frappeurs des Reds à un seul coup sûr lors des cinq dernières manches.

Trois coups sûrs suffisent aux Marlins

Sommaire

Giancarlo Stanton a claqué un 19e circuit cette saison, Jose Urena a donné cinq coups sûrs en six manches de travail et les Marlins de Miami ont blanchi les Cubs de Chicago 2-0.

Christian Yelich a ajouté un point sur un sacrifice. Les Marlins ont remporté un deuxième match cette semaine après n'avoir réussi que trois coups sûrs ou moins. Stanton en a eu deux tandis que Dee Gordon a frappé l'autre.

Les Marlins avaient battu les Nationals de Washington 2-1, mercredi, malgré leurs deux coups sûrs.

Urena (6-2) a gagné une cinquième décision consécutive. A.J. Ramos s'est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 11e sauvetage en 12 occasions.

Javier Baez et Ian Happ ont tous les deux obtenu deux coups sûrs pour les Cubs. John Lackey (5-8) n'a concédé que trois coups sûrs et deux points, dont un mérité, en six manches au monticule, mais il a tout de même porté à 1-5 sa fiche au cours de ses sept derniers départs.