AP

NEW YORK - L'attaquant des Cavaliers de Cleveland Dwyane Wade souffre d'une contusion à un genou et en conséquence il n'affrontera pas les Nets de Brooklyn mercredi soir.

Wade a été appelé en renfort et a marqué 11 points en 19 minutes de jeu dans la victoire de mardi soir contre les Bulls de Chicago. Il s'agissait du premier match de Wade à titre de réserviste avec les Cavs. Le vétéran âgé de 35 ans a aussi ajouté quatre mentions d'aide et trois rebonds à sa fiche, alors que les Cavaliers réduisaient l'avance de 14 points des Bulls tôt dans la rencontre.

Plus tôt cette semaine, Wade a demandé à l'entraîneur-chef Tyronn Lue de le sortir de la formation partante parce qu'il avait l'impression que ce serait bénéfique pour l'équipe. Lue a jonglé avec son alignement et ses rotations afin de trouver les bonnes combinaisons de joueurs et de palier aux nombreuses blessures qui ont affligé l'équipe.

Le garde partant Derrick Rose devrait rater un troisième match consécutif à cause d'une élongation à une cheville. LeBron James a effectué un rare départ au poste de garde, et il a marqué 34 points en plus d'ajouter 13 mentions d'aide tandis que les Cavs étaient en route pour une fiche de 3-1. James s'est aussi tordu la cheville droite.