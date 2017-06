RDS.ca

Les Lakers de Los Angeles auraient accepté d’échanger le meneur D’Angelo Russell et le pivot Timofey Mozgov aux Nets de Brooklyn en retour de Brook Lopez et du 27e choix au prochain repêchage, rapporte The Associated Press.

Le nouvel état-major des Lakers mené par Magic Johnson aurait donc décidé de larguer Russell, deuxième choix au total en 2015, après seulement deux saisons. Il a maintenu des moyennes de 15,6 points et 4,8 assistances par match la saison dernière.

Les Lakers libéreraient également de l’espace sur leur masse salariale après avoir accordé un contrat de quatre ans d’une valeur de 64 millions $ US à Mozgov l’été dernier.