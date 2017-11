Listen to "Le compte de 8 - 8 nov. 2017 - Un retour triomphal pour GSP" on Spreaker.

Round 1



Il n’y a pas que l’abandon de Frankie Edgar pour son combat de championnat à l’UFC 218 qui a déçu les amateurs d’arts martiaux mixtes cette semaine. Dominick Cruz a également dû faire une croix sur son affrontement de décembre. L’ancien champion des poids coqs devait affronter Jimmie Rivera lors de l’UFC 219. Mais Cruz s’est fracturé un bras. Son combat du 30 décembre aurait été son premier en exactement un an. Il avait perdu sa ceinture aux mains de Cody Garbrandt. Cruz avait un autre combat de championnat dans la mire. Une solide victoire contre le retentissant Rivera lui aurait probablement permis de rencontrer le nouveau champion T.J. Dillashaw, qu’il a battu par décision partagée en janvier 2016. Les détails sur la longueur de sa convalescence n’ont pas été dévoilés.

Round 2

Une star a émergé dans l’UFC lors du mois d’octobre. Depuis sa victoire au premier round face à Donald Cerrone, Darren Till continue de séduire la communauté des arts martiaux mixtes. Son intense accent liverpuldien, sa fougue et son histoire singulière nous forcent à en redemander. L’athlète de 24 ans est désormais à la chasse de son prochain adversaire. Et ce ne sont pas les aspirants qui manquent chez les poids mi-moyens. Après une altercation dans l’octogone avec Mike Perry après son combat en Pologne, Till s’est tourné vers Stephen Thompson cette semaine. De quoi réjouir les amateurs de combat debout. Mais le clan « Wonderboy » a rapidement brisé les rêves des partisans. L’aspirant numéro un n’est pas intéressé à un tel affrontement. Il préfère se concentrer sur le vainqueur du combat entre Robbie Lawler et Rafael Dos Anjos qui aura lieu en décembre. De plus, Thompson s’est blessé aux deux pouces dans son combat de samedi dernier face à Jorge Masvidal. Il ne connaît pas encore l’ampleur de ses blessures. Till en a profité pour se moquer de « Wonderboy » et de son père, Ray, qui est aussi son entraîneur et qui a beaucoup d’emprise sur les décisions de son fils.



Round 3

Quinton « Rampage » Jackson est de nouveau lié à Bellator. Le combattant de 39 ans a signé un contrat de plusieurs sorties avec l’organisation. Jackson a gagné cinq de ses six derniers combats. Quelques heures après l’annonce de la signature, Bellator a révélé que « Rampage » sera au cœur de la lutte pour l’attribution du championnat des poids lourds. La ceinture, présentement vacante, trouvera preneur en 2018, grâce à un tournoi à huit athlètes. Sur une période d’un an, le tableau comprendra Fedor Emelianenko, Frank Mir, Matt Mitrione, Roy Nelson, Ryan Bader, Chael Sonnen, Muhammed Lawal et Quinton Jackson. Ces quatre derniers monteront d’une catégorie de poids pour participer au tournoi. Le gagnant repartira avec le titre. Les affrontements seront annoncés prochainement.



Round 4

Michael Johnson a annoncé son changement de catégorie. Il descend chez les 145 livres. « The Menace » affrontera « The Damage » à ses débuts chez les poids plumes lors du gala de l’UFC à St Louis. Le combat face à Darren Elkins aura lieu le 14 janvier prochain. C’est dans sa ville natale qu’il fera le saut chez sa nouvelle division. Johnson a perdu quatre de ses cinq derniers affrontements dans l’octogone. Elkins, lui, surfe sur une séquence de cinq victoires.

Un affrontement entre Uriah Hall et Vitor Belfort est également prévu pour cette carte.

Round 5

Ce samedi marque le retour de Sage Northcutt dans l’octogone. Il affrontera Michel Quinones sur la carte présentée à Norfolk. Non seulement « Super Sage » a pour prochaine mission de retrouver le chemin de la victoire, mais il a également en tête le désir de percer le grand écran. La jeune sensation de 21 ans a auditionné pour jouer le fils d’Ivan Drago dans le film « Creed 2 »! Ce qui aide, c’est que la firme WME-IMG est derrière le projet du long métrage. Ce sont également les propriétaires de l’UFC. Le combattant est en campagne sur ses différentes plateformes sociales pour convaincre le réalisateur Sylvester Stallone de lui offrir le rôle. Si ce n’est pas un personnage avec trop de répliques, on verrait bien « Super Sage » le camper. Et vous?