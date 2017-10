À l’instar du groupe qui évolue devant lui, Carey Price ne connait pas un début de saison à la hauteur des standards élevés qu’il a lui-même établis au courant de sa carrière. Statistiquement parlant, c’est son pire départ depuis la saison 2014-2015, campagne au terme de laquelle il a mis la main sur les trophées Hart, Ted Lindsay et Vézina. Voilà potentiellement une source de réconfort pour les partisans qui sont si habitués de le voir changer la donne, qu’ils le fustigent maintenant sur la place publique.

De prime abord, il est bon de noter que le sentiment de panique n’habite pas les gens qui gravitent autour d’une équipe de hockey de la LNH après six ou sept rencontres. Aussi, force est d’admettre que le tricolore a beaucoup d’autres soucis que la position de gardien de but.

Au sein du portrait global de la saison en cours chez le Canadien, la tenue de Carey Price est un mal pour un bien. Il ne camoufle pas par des arrêts miraculeux les défaillances chroniques de son équipe. Tant et aussi longtemps que le gardien retrouve ses repères plus tôt que tard, ses performances douteuses des premières parties auront au moins permis au personnel d’entraineurs d’identifier rapidement les éléments du travail défensif à corriger et à la direction de connaitre les lacunes d’une formation incomplète si elle ose aspirer aux grands honneurs. Une fois la perspective collective clarifiée, attardons-nous maintenant aux points techniques qui influent sur le rendement du gardien.

Plus actif

Les derniers matchs ont vu un Carey Price plus actif dans son demi-cercle, trop actif en fait. Cette hyperactivité détonne avec le style très calme et en contrôle du cerbère lorsqu’il est au sommet de son art.

Certes, parce qu’il a la bonne intention de se racheter rapidement, vouloir en faire trop devient rapidement un poids pour le gardien de but. Il ne s’est pas défilé, ne s’est pas caché et a encaissé la majeure partie du blâme pour les deux défaites face aux Maple Leafs de Toronto et aux Sharks de San Jose.

Une phrase qui me revient souvent quand je suis témoin d’une telle situation est : « Tu ne peux effectuer deux arrêts sur le premier tir ». Tout comme un gardien ne peut enregistrer 40 arrêts lorsqu’il ne fait face qu’à 22 lancers de l’adversaire.

En courant après les arrêts, on pousse avec trop de vigueur dans nos déplacements latéraux, on se commet rapidement avec le bâton créant un déséquilibre, bref on se sort du jeu et on facilite la vie à celui qui tente de nous battre alors qu’on se retrouve déporté, loin de l’endroit idéal pour faire l’arrêt.

Carey Price a pris l’habitude d’être d’un calme contagieux pour ses coéquipiers et déconcertant pour ses adversaires, il devra retrouver cette facette pour regagner la prestance qui le caractérise dans les yeux des tireurs adverses.

Repérage

Une autre lacune dans le jeu de Price se situe au niveau du suivi visuel de la rondelle, depuis la lame du bâton du tireur jusqu’à la destination finale de celle-ci.

La raison principale de cette déficience semble être une augmentation de la circulation lourde devant le filet des Canadiens et combiné à ce phénomène, une tendance de plus en plus fréquente de tirs de la pointe dirigés volontairement hors cible pour créer une confusion à laquelle ni le CH ni Price ne répondent bien.

Quoiqu’il s’agisse ici d’un ajustement collectif à effectuer, concentrons-nous sur la part de travail imputable au gardien. Celui-ci, lors d’une telle séquence, doit gérer les écrans devant lui, les changements de direction de la rondelle et la profondeur à laquelle il se positionnera pour couvrir l’espace. Ce manque de suivi visuel de tous les instants semble aussi l’empêcher de bien retrouver ses poteaux lors de mêlées dans des angles restreints quand il doit retraiter vers ceux-ci. En repérant la rondelle de façon constante, Price sera en mesure de laisser son talent reprendre le dessus, car il sera toujours précisément positionné, la clé de son efficacité lors des tirs déviés et des jeux courts, près de la ligne des buts.

La bonne nouvelle dans chacun des cas qui concernent les gestes techniques de Carey Price est qu’il en est conscient et que son entraîneur attitré, Stéphane Waite, en plus d’être l’un des plus compétents de sa profession, l’est tout autant.

Carey Price est en santé, il n’a pas de souci de fatigue, il a la sécurité de ne pas avoir à s’en faire avec une situation contractuelle nébuleuse et il peut compter sur un entraîneur de qualité en Waite. Il s’en sortira. Plus tôt que tard. Et à ce moment, les fervents du tricolore regagneront eux aussi leur confiance et recommenceront à y croire.