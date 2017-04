SAINT-JEAN, T.-N.-L. - Steve Oleksy et Brendan Leipsic ont amassé un but et une aide chacun et les Marlies de Toronto ont défait les IceCaps de Saint-Jean 5-3, vendredi.

Charles Hudon a inscrit deux buts pour les IceCaps (35-30-10), tandis que Jacob de la Rose a aussi touché la cible. Max Friberg a récolté deux aides et Charlie Lindgren a accordé quatre buts sur 23 lancers.

Les IceCaps auront une dernière chance d'essayer de se qualifier pour les séries éliminatoires samedi, quand ils affronteront à nouveau les Marlies.

Trevor Moore, Seth Griffith et Rinat Valiev, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour les Marlies (42-28-5). Garret Sparks a repoussé 25 tirs.

Les Marlies ont profité d'une de leurs trois occasions en avantage numérique, tandis que les IceCaps ont été 1-en-2.