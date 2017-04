AFP

LONDRES, Royaume-Uni - Tottenham n'abandonne pas: les « Spurs » ont battu Bournemouth (4-0) samedi en attendant le déplacement du leader Chelsea à Manchester United dimanche, lors de la 33e journée de Premier League.

Au classement, Mauricio Pochettino et ses hommes (2e avec 71 pts) reviennent à quatre longueurs des « Blues » (75 pts).

À White Hart Lane, les Spurs, désormais meilleure attaque de Premier League ex aequo avec Liverpool (68 buts), n'ont pas tremblé pour aller chercher une septième victoire consécutive en championnat.

Les Londoniens ont plié le match en deux minutes avant même la fin de la première demi-heure.

D'abord, Dembélé a marqué son premier but de la saison, après avoir été laissé seul sur un corner au second poteau (1-0, 16).

Son a ensuite doublé la mise trois minutes plus tard avec son douzième but de la saison en Premier League. Le Sud-Coréen, bien lancé par une talonnade de Kane, a trompé Boruc entre les jambes (2-0, 19).

Et puis Kane y est allé de son but, son vingtième en championnat, histoire de fêter sa première titularisation depuis son retour d'une blessure à la cheville. L'attaquant anglais, servi dos au but dans la surface, est parvenu à se retourner pour envoyer une frappe enroulée du gauche dans le petit filet des « Cherries » (3-0, 48).

Dans le temps additionnel, Janssen a marqué son premier but en championnat dans le jeu ouvert depuis son arrivée des Pays-Bas l'été dernier (4-0, 90+3).