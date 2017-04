ROME, Italie - Le premier derby de Milan 100 % chinois restera aussi dans l'histoire pour son dénouement: samedi en ouverture de la 32e journée de Serie A, l'AC Milan a égalisé (2-2) face à l'Inter après presque sept minutes de temps additionnel sur un but de Zapata validé par la technologie à la ligne de but.

Pour son premier jour comme président de l'AC Milan, l'homme d'affaires chinois Li Yonghong, présent à San Siro, a donc découvert la grandeur et l'ambiance du « Derby de la Madonnina », mais aussi la beauté d'un résultat arraché à la dernière seconde.

Car on jouait vraiment la dernière action du match, un corner frappé par Suso, quand Zapata s'est jeté au deuxième poteau après une déviation de Bacca pour reprendre le ballon du tibia. L'arbitre indiquait sa montre: la goal-line technology avait parlé et Milan avait égalisé.

Les positions restent donc figées au classement et Milan conserve sa 6e place, deux longueurs devant l'Inter.

L'enjeu peut sembler modeste mais la 6e place envoie en Europa League. Et sans qualification européenne, les deux clubs milanais auront peu de chance d'attirer des grands joueurs, même avec les millions d'euros venus de Chine.

Les rossoneri reviennent tout de même de loin car ils étaient encore menés 2-0 après plus de 80 minutes de jeu.

L'entame de match avait été pour eux, pourtant, avec notamment un tir sur le poteau de Deulofeu (14e), mais l'Inter, sous les yeux de Steven Zhang, fils du président chinois du club Jindong Zhang, avait été plus efficace.

Après un début de partie catastrophique, le milieu de terrain intériste Gagliardini se rattrapait ainsi avec une belle ouverture pour Candreva, qui résistait à De Sciglio et trompait Donnarumma (36e).

Et juste avant la pause, le capitaine et avant-centre de l'Inter Icardi concluait un bon travail de Perisic pour porter le score à 2-0, inscrivant au passage son premier but dans un derby, le 21e de sa saison en Serie A.

L'affaire semblait entendue jusqu'à la 83e minute, quand Romagnoli reprenait de la semelle un centre de Suso et ramenait le Milan à 2-1.

Au bout du bout du temps additionnel, Zapata et la technologie offraient ensuite à l'équipe de Vincenzo Montella le point du match nul dans une ambiance extraordinaire. Car même quand il met aux prises le 6e et le 7e de Serie A, le derby de Milan reste un match à part.