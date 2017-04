Sportcom

L’équipe nationale a poursuivi sa lancée samedi avec une quatrième victoire consécutive dans les préliminaires du Championnat du monde de parahockey à Gangneung, en Corée du Sud. Le Canada a vaincu la formation du pays hôte par la marque de 2-0.

Dès le début de la rencontre, les joueurs de l’unifolié ont tenté de déjouer le gardien adverse Yu Man-gyun. Toutefois, ce n’est qu’à la dernière minute de jeu de la première période que Tyler McGregor (Ontario) a trouvé le fond du filet avec l’aide de Billy Bridges (Île-du-Prince-Édouard). Le pays a fait pas moins de 14 tirs au but lors de ce premier tiers.

Le second but de l’équipe canadienne a été marqué par Dominic Cozzolino (Ontario), aidé de Brad Bowden (Ontario), avec seulement 9 secondes à jouer dans cette deuxième période.

De retour sur la patinoire, les Canadiens n’ont pas été en mesure de faire céder la garde de Yu, qui a terminé la rencontre avec 30 arrêts. En poste devant le filet du pays, l’Ontarien Corbin Watson a fait cinq arrêts et a signé son deuxième jeu blanc du tournoi. Il détient maintenant le nombre record de l’équipe nationale avec 26 jeux blancs en carrière.

« Enfin de la résistance qui nous permet de mieux apprécier notre victoire de 2-0. C’était une très bonne performance de notre équipe mise à part le pointage plutôt bas si on le compare aux autres matchs précédents. Le gardien coréen a fait un excellent travail pour garder son équipe dans le match et ils ont également eu quelques bonnes occasions de marquer. Les Coréens nous ont quelque peu surpris », a commenté Dominic Larocque, gardien de but pour l’équipe canadienne.

Selon le para-athlète de Shannon, la bonne performance des Sud-Coréens a permis aux représentants du pays de corriger quelques mauvaises habitudes qu’ils ont acquises à leurs trois premiers affrontements. « Les autres matchs étaient plus à sens unique. Ça nous remet sur le bon chemin pour le match contre les États-Unis dans deux jours. »