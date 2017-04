Sportcom Émilie Bouchard Labonté

MONTRÉAL – L’équipe canadienne de parahockey a subi sa première défaite du Championnat du monde, lundi, à Gangneung, en Corée du Sud. Opposés aux Américains, médaillés d’or de la dernière édition de ce tournoi, les représentants du pays se sont inclinés 2-1.

« Malgré la défaite, c’était un excellent match de hockey en général », a mentionné le gardien de la formation de l’unifolié, Dominic Larocque.

Les Canadiens ont été les premiers à s’inscrire dans la rencontre grâce à l'Ontarien Tyler McGregor en première période. « La première période a été à notre avantage, a expliqué Larocque. Notre je défensif était excellent et nous avons été opportunistes vers la fin avec un gros but. »

Les joueurs du Canada ont cependant vu leurs opposants répliquer en début de deuxième en marquant deux buts sans riposte.

« Nous devons trouver une façon de monter notre jeu d’un cran en deuxième période, car présentement, c’est notre problème. Nous n’avons pas été capables de profiter de nos avantages numériques », a analysé le seul Québécois de la formation présente en Corée du Sud.

Les Canadiens ont intensifié leur jeu dans le troisième tiers, mais leurs tentatives de marquer ont toutes été stoppées par le gardien américain Steve Cash. « Nous sommes revenus en force, mais nous n’avons pas été chanceux ou nous avons manqué de temps pour réduire l’écart. »

La formation canadienne, vice-championne en titre, n’avait accordé aucun but depuis le début du Championnat du monde, mais ne semble pas ennuyée par cette ombre au tableau face à ses grands rivaux. « En troisième période, nous avons dicté l’allure du match pour notre prochain face-à-face en finale. Si nous pouvons jouer trois périodes complètes comme nous avons réussi à le faire en troisième période, nous devrions être sur la bonne voie pour l’emporter », a affirmé Larocque.

Le joueur de Shannon a repoussé six des huit tirs adverses dirigés vers lui au cours des 45 minutes de jeu. « Deux buts contre, je ne m’en fais pas trop pour ça. Le match est maintenant derrière nous et je ne peux rien y changer. Il ne me reste qu’à demeurer concentré pour la suite. »

Mercredi, les Canadiens, actuellement auteurs d’une fiche de quatre victoires et une défaite, se mesureront aux Allemands pour leur dernier affrontement de la ronde préliminaire. Ils devraient alors confirmer leur place en finale pour la médaille d’or qui sera disputée jeudi.