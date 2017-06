RDS.ca

Sergey Kovalev est revenu sur sa défaite devant Andre Ward en chantant les louanges du champion unifié des poids mi-lourds, sauf qu’il a aussi écorché l’arbitre Tony Weeks au passage.

Dans un message publié mardi soir sur les réseaux sociaux, le Russe a reconnu que l’Américain avait été meilleur que lors de leur premier combat disputé en novembre dernier, mais qu’il n’est pas le seul adversaire qu’il a affronté dans le ring du Mandalay Bay Holtel & Casino samedi soir.

« J’admets que Ward a été meilleur dans la revanche », a déclaré Kovalev dans un message écrit en russe en an anglais sur Facebook, Twitter et Instagram. Je lui donne le crédit. Il a fait ses devoirs avec un A et a fait preuve de professionnalisme et de discipline. Mais il n’a pas mis fin à notre combat. Je me suis battu avec deux personnes dans le ring… Je serai de retour. »

Kovalev s’est incliné par arrêt de l’arbitre à 2:29 du 8e round, après avoir été ébranlé par une droite au menton et une série de coups au corps, dont le dernier était clairement en-dessous de la ceinture. En novembre, il a avait perdu par décision unanime, un autre résultat controversé.

Au moment de l’arrêt, Ward était en avance 67-66 sur deux des trois cartes, tandis que l’autre juge avait Kovalev devant 68-65. Sa promotrice a déposé un protêt auprès de la Commission athlétique du Nevada en arguant que les coups bas avaient mené à la décision de l’arbitre.

Kovalev devrait effectuer son retour dans le ring en novembre contre un autre adversaire que Ward.