AFP RDS.ca

SAKHIR, Bahreïn - Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) a réalisé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Sakhir (5,412 km), à Manama.

Le pilote québécois de l'écurie Williams, Lance Stroll, a quant à lui réussi le 14e meilleur chrono.

Les favoris pour 2017, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), ont pour leur part signé les deuxième et troisième meilleurs temps, à respectivement un et cinq dixièmes de Verstappen.

Le Français Romain Grosjean (Haas) est parti en tête-à-queue pour s'encastrer dans un muret, y laissant l'aileron avant de sa monoplace. Il a toutefois pu ressortir en fin de séance.

Ces essais, disputés sous la chaleur de l'après-midi (34 degrés dans l'air, 36 sur la piste), ne sauraient toutefois être représentatifs des qualifications et de la course, dont les départs seront donnés au crépuscule.

Troisième séance d'essais libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:32.194 (8 tours)

(moyenne: 211,328 km/h)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.304 (10)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:32.750 (10)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.754 (13)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:32.785 ( 9)

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:32.801 (12)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:32.809 ( 8)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:32.933 ( 9)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:33.604 (18)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:33.744 (11)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:33.916 (14)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:33.922 (10)

Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) 1:33.947 (15)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:33.965 (15)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:34.027 (15)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:34.064 (17)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34.198 (13)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.205 (14)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:34.268 (15)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:34.417 (11)