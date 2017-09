Dès 7 h lundi matin, RDS Info et RDS.ca présenteront une émission spéciale sur le tournoi de golf des Canadiens.

Demain, la présentation du tournoi de golf du Canadien signifiera en quelque sorte la rentrée officielle pour tout le monde qui gravite autour de l’équipe. Même si les joueurs se sont entraînés très fort tout l’été, que Claude Julien a planifié ses stratégies, que les préposés à l’équipement ont passé toutes leurs commandes et que les journalistes ont déjà gribouillé plusieurs notes, c’est cette journée attendue qui symbolise le lancement du camp d’entraînement.

Personnellement, ça sera le début d’une 26e saison affecté à la couverture du Tricolore. J’ai aussi hâte d’assister aux premiers coups de patin qu’à mes débuts sur « le beat » et je devine que c’est la même chose pour tous mes estimés collègues. On ne se lasse pas de couvrir un club comme le Canadien de Montréal. Mon regretté ami Paul Buisson répétait souvent que la première série de télé-réalité produite au Québec était tout simplement la couverture médiatique accordée à ceux que l’on pouvait se permettre d’appeler les Glorieux à l’époque où j’ai commencé à faire mes premiers reportages au vieux Forum. Chaque geste est analysé, chaque regard interprété, chaque parole doit être justifiée. Il se passe rarement une semaine sans qu’un événement vienne faire jaser toute la province. Et avec la venue de Twitter et Facebook, chacun exprime son opinion avec passion. Plus besoin d’attendre patiemment une trentaine de minutes au bout du fil pour s’entretenir pendant trente secondes avec mon ami Ron. La télé-réalité dont parlait Paul n’a jamais cessé de grandir et de se nourrir elle-même.

Chaque dimanche matin, profitant de l’accalmie habituelle du calendrier, je viendrai parler de hockey avec vous. Pas obligatoirement du Canadien, mais bien de hockey et des gens qui font partie de cet univers que j’adore. Demain, comme vous, je serai attentif à tout ce qui se dira avant le premier coup de départ. Après les belles paroles, on passera aux vraies choses. Il y aura des surprises au camp, des déceptions, des jeunes qui partiront tristes et d’autres qui quitteront le couteau entre les dents, fouettés et motivés. Il y aura des blessures, des transactions, des défaites amères comme des exploits. Et parlant d’exploits, je dois vous avouer que j’ai hâte de voir comment vont se débrouiller Jonathan Drouin et Alex Galchenyuk. Pendant mes deux mois de vacances, les gens qui m’ont abordé pour parler du Canadien se sont majoritairement montrés très pessimistes. Les départs de Radulov et Markov ont sérieusement ébranlé le niveau de confiance de plusieurs amateurs. Au point que je sens une grande déprime chez le partisan du Tricolore. À ceux qui ont le goût de brûler leur chandail ou de jouer aux dards avec une photo de Marc Bergevin, je dirais attendez un peu. Le Canadien n’est pas les Penguins de Pittsburgh et c’est vrai que plusieurs clubs seront bien meilleurs cette saison, comme les Maple Leafs et les Sabres, mais la formation qui sera sur la patinoire pour le premier match de la saison ne sera quand même pas le tiers monde de la LNH. Et avec l’argent qu’il a en banque, peut-être que le grand patron pourra bouger d’ici quelques mois. Que l’on aime ou pas Marc Bergevin, il faut avouer qu’il est un directeur général proactif et que le plus important ne sera pas de voir la formation de départ, mais plutôt de juger celle qu’il aura assemblée d’ici mars prochain… suffira de suivre chaque jour les épisodes de la télé-réalité du Canadien.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner quelques bons coups survenus cette semaine. D’abord, chapeau à Jean-Charles pour son entrevue exclusive avec Michel Therrien au 91,9 Sports. Bravo aussi à The Athletic qui n’a pas attendu pour offrir du contenu en français aux amateurs de hockey. Un bon mot également pour François Allaire qui tire sa révérence après avoir révolutionné la position de gardien de but. On lui souhaite bonne retraite amplement méritée et pourquoi pas une place au Temple de la renommée. Et pardonnez-moi de prêcher pour ma paroisse, mais il faut applaudir l’arrivée dans l’équipe de RDS de Bruno Gervais et de Bob Hartley, deux très bonnes têtes de hockey… et dans le cas du coloré Bob, on parle assurément de l’un des meilleurs raconteurs que je connaisse.

À la semaine prochaine!