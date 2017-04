MONTRÉAL - L'ex-joueur étoile de l'Impact de Montréal Didier Drogba a confirmé par l'entremise d'un gazouillis diffusé sur Twitter mercredi qu'il s'est officiellement joint au Rising de Phoenix, en USL.

Il a également acquis des parts dans la concession, dans l'espoir qu'elle accède un jour à la Major League Soccer (MLS).

La vedette ivoirienne était sans contrat depuis la fin de la dernière saison avec l'Impact.

« J'ai pris mon temps pour décider de ce que je voulais faire et je suis très enthousiaste à l'idée d'évoluer avec le Rising de Phoenix », a assuré Drogba dans un communiqué.

« Je suis convaincu que je peux aider leur organisation sur le terrain comme en dehors », a-t-il ajouté.

Drogba n'a pas précisé la durée du contrat qui le lie, en tant que joueur, au Rising.

Plus tôt cet hiver, l'international de 39 ans aurait refusé une offre de contrat des Corinthians, au Brésil.

En Arizona, Drogba retrouvera son ancien coéquipier de Chelsea, Shaun Wright-Phillips.

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL