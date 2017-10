RDS.ca

L'avant-match Astros-Dodgers

Un duel de gauchers entre deux anciens gagnants du Trophée Cy Young, deux équipes ayant récolté plus de 100 victoires en saison régulière qui s'affrontent pour le titre et le retour de la classique automnale dans le décors du Dodger Stadium après 29 ans d'absence : que demander de plus pour le premier match de la Série mondiale?

La rencontre sera diffusée sur les ondes de RDS2 à compter de 19 h 30 avec l'émission d'avant-match.

Le triple lauréat du Cy Young dans la Nationale Clayton Kershaw, qui tente d'ajouter un titre de la Série mondiale à son impressionnant palmarès, sera le partant des Dodgers de Los Angeles. Les Astros de Houston confieront la balle à Dallas Keuchel, lui-même vainqueur du Trophée Cy Young dans la Ligue américaine en 2015.

Pour une rare fois, une Série mondiale mettra aux prises deux vainqueurs de plus de 100 victoires (104 pour les Dodgers et 101 pour les Astros). C'est la première fois que c'est le cas depuis la Série mondiale de 1970, dans laquelle les Reds de Cincinnati et les Orioles de Baltimore avaient croisé le fer. Depuis, seule la Série de championnat de la Ligue américaine de 1977 entre les Yankees de New York et les Royals de Kansas City a mis aux prises deux gagnants de 100 victoires dans les séries d'après-saison.

Les Dodgers, qui ont échappé un seul match depuis le début des séries, compteront sur le retour au jeu de l'arrêt-court étoile Corey Seager, qui a raté la totalité de la Série de championnat en raison d'une blessure au dos.

Les Dodgers participent à une première Série mondiale depuis 1988 alors qu'ils avaient battu les Athletics d'Oakland en cinq matchs. La dernière fois qu'un premier match de Série mondiale a été tenu au Dodger Stadium, un Kirk Gibson éclopé a frappé un légendaire circuit victorieux contre Dennis Eckersley avec deux retraits en fin de neuvième pour donner le ton à la série face aux puissants A's.

Les Astros seront à la recherche de leur premier titre. Leur seule présence en Série mondiale remonte à 2005 alors qu'ils s'étaient inclinés en quatre matchs face aux White Sox de Chicago.

La Série Mondiale s'amorce ce soir!

