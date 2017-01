RDS.ca

James DeGale et Badou Jack se sont livré un nul majoritaire (114-112 DeGale, 113-113, 113) et conservent leur titre respectif, samedi, dans un combat présenté à New York.

DeGale (23-1-1), détenteur de la ceinture de l'IBF des super-moyens, a fait visiter le tapis à Jack lors du tout premier round à l'aide d'un direct de la gauche, mais ce dernier n'a pas semblé trop ébranler par cette chute.

Jack (20-1-3), champion WBC des super-moyens, a envoyé DeGale au canevas pour la première fois de sa carrière au 12e round. DeGale était sonné par le court uppercut de son adversaire qui a tenté de mettre fin au combat, mais sans succès.

Après le duel, les deux pugilistes croyaient en avoir fait assez pour avoir mérité la victoire.

Jack et son promoteur, Floyd Mayweather, ont indiqué que le boxeur ne voulait plus se battre chez les 168 livres et veut monter chez les mi-lourds (175 livres). Cela pourrait donc compliquer l'organisation d'un combat revanche.

La majorité des rounds a été chaudement disputée et ce combat n'a pas manqué d'action. Après deux premiers assauts plutôt tranquilles, Jack s'est mis en marche au troisième round.

Le quatrième round a été très serré tandis que le cinquième a plutôt semblé à la faveur de DeGale grâce à ses combinaisons.

Le sixième a été l'affaire de Jack qui a fait mal à l'Anglais avec un bon coup au corps.

Jack semblait encore en forme dans les derniers rounds de cet affrontement alors que les deux boxeurs échangeaient encore beaucoup de coups. DeGale a entre autres décoché plusieurs combinaisons au 10e round.

Pour Jack, il s'agit d'un deuxième combat nul de suite après celui contre Lucian Bute en avril dernier.

Davis fait voir des étoiles à Pedraza

Plus tôt durant la soirée, le jeune Américain de 22 ans Gervonta Davis est devenu le nouveau champion IBF des poids super-plumes en s'imposant par mise hors de combat aux dépens du Portoricain Jose Pedraza.

Après une première moitié de combat bien partagée, le protégé de Floyd Mayweather a appuyé sur l'accélérateur et fait visité le plancher au détenteur du titre, qui a été incapable de se relever après avoir été la victime d'un barrage de coups.

Pedraza (22-1-0, 12 K.-O.) encaissait son premier revers chez les professionnels, tandis que Davis (17-0-0, 16 K.-O.) conserve sa fiche immaculée.