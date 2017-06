RDS.ca

Abel Sanchez n’est nullement surpris par la décision de Sergey Kovalev de ne pas avoir fait confiance à son entraîneur John David et croit même qu’une séparation est maintenant inévitable à la suite des deux défaites subies par l’ancien champion unifié contre Andre Ward.

« Lorsque Sergey et moi avons commencé à travailler ensemble, j’ai compris après un an et demi qu’il allait devenir un gars très têtu (stubborn), a mentionné Sanchez en entrevue à BoxingScene.com. C’est un gars qui croit qu’il sait ce qui est bon pour lui. Ç’allait être difficile pour lui de comprendre que lorsque des gens le regardent de l’extérieur, ils seront en mesure de lui dire ce qu’il doit faire. Il a de la difficulté à comprendre qu’ils sont là pour l’aider. »

Sanchez, qui a déjà travaillé avec Kovalev dans le passé et qui entraîne présentement le champion unifié des moyens Gennady Golovkin, a précisé que c’est ce qui expliquait en partie la fin de l’union entre les deux hommes au début de la présente décennie.

« Il s’agit d’une raison pour laquelle je lui ai demandé de quitter mon gymnase, parce qu’il voulait faire les choses d’une manière différente de la mienne, a ajouté Sanchez. C’est un très bon combattant. Il est devenu un combattant comme je les aime, mais il n’est pas question qu’il y ait un combattant arrogant comme lui qui déteint sur les autres boxeurs de mon gymnase.

« S’il avait été dans la forme qu’il devait être pour affronter Andre Ward, il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il aurait remporté le combat. Mais tu ne peux pas tout faire par toi-même. »