L’ancien combattant de l’UFC Tim Hague repose aux soins intensifs après avoir subi une blessure sérieuse au cerveau dans un combat de boxe présenté vendredi soir, rapporte Sportsnet.

Hague s’est fait passer le knock-out au 2e round par Adam Braidwood en finale d’un gala tenu au Shaw Conference Center d’Edmonton en Alberta. L’athlète âgé de 34 ans disputait un 4e duel seulement de boxe professionnelle après en avoir livré 34 en arts martiaux mixtes de 2006 à 2016. Il s’agissait déjà de sa 10e défaite avant la limite en sports de combat.

Ancien joueur de la Ligue canadienne de football, Braidwood s’est converti à la boxe où il fait sensation depuis qu’il s’y est mis à temps plein depuis un an et demi. Six de ses sept dernières victoires ont été enregistrées par knock-out.

Il y a trois semaines, le boxeur de la région de Québec David Whittom a été plongé dans un coma après s’être incliné devant Gary Kopas à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Il s’agissait alors de sa 12e défaite par knock-out en carrière.