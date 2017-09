Le gala TKO 40 : Dénouement portait bien son nom puisque plusieurs courses pour un combat de championnat allaient justement connaître leur dénouement, vendredi soir, à La TOHU. Les finales seront toutefois officialisées lors d’une conférence de presse ultérieure.

Barriault était un des rares à être déjà assuré d’un combat pour le titre de par sa récolte de points au classement des poids moyens, mais il était tout de même en action face à l’excellent Todd Stoute, un combattant très agressif.

Le Québécois, qui a grimpé d’une catégorie pour ce duel, semblait presque se diriger vers une victoire expéditive au premier round quand Stoute est tombé sous le poids de ses frappes, mais il s’est finalement rendu à la limite avant d’entendre son nom être prononcé vainqueur par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28). Cette victoire est d’autant plus importante que l’UFC l’a déjà contacté pour lui faire signe qu’on surveillait sa progression.

« Ce soir je me faisais plaisir, c’était le fun, a déclaré Barriault en point de presse. Stoute est un gros bonhomme. Il ne voulait pas échanger avec moi et il n’y en a pas beaucoup qui veulent échanger avec moi. On avait tout à gagner ce soir. On a travaillé fort moi et mon clan. »

Reste à savoir si Barriault choisira de combattre à 185 livres ou à 205 en finale. S’il choisissait de retourner chez les moyens, ce qu’il semble désirer, il pourrait affronter Strahinja Gavrilovic puisque ce dernier a mis le Brésilien Maiquel Falcao hors d’état de nuire au deuxième round ce soir.

Après un premier round qui s’est majoritairement déroulé contre la grille, le niveau d’intensité a changé du tout au tout. Gavrilovic a fait parler ses poings si bien que Falcao a eu besoin d’assistance médicale pour soigner une coupure importante. Mais Gavrilovic n’a pas été épargné pour autant à la fin du deuxième round. Malgré tout, c’est le « Loup-garou » qui a eu le dernier mot quand le clan de Falcao a lancé la serviette avant la reprise du troisième round.

« J’ai eu beaucoup de plaisir, ç’a été un combat relativement difficile, a admis le vainqueur, qui a quitté son emploi et ses études pour se consacrer pleinement à son sport. Il frappait fort. J’ai mal aux cuisses, j’ai mal aux oreilles, j’ai mal au cou, mais ce qui importe, c’est que j’ai gagné. »

Morgan rate sa chance

Alex Morgan faisait face à son plus grand défi à ce jour face à Joao Luiz Nogueira et il est arrivé à court de ressources.

Les juges ont accordé à Luiz Nogueira une victoire par décision partagée.

Morgan n’a jamais vraiment ébranlé le Brésilien et a donc raté sa chance de prendre part à un combat de championnat contre Charles Jourdain, un des favoris au sein de TKO. Ce dernier devrait logiquement affronter T.J. Laramie pour la ceinture des poids plumes.

Dyczka reste invaincu

Adam Dyczka a prouvé qu’il était bel et bien remis de la commotion cérébrale qu’il a subie à sa dernière sortie en juin.

Invaincu chez les professionnels (6-0), il a passé le K.-O. à Ricardeau François au premier round.

« Kung Fu Panda » était plutôt tranquille en début de duel, une approche qu’il a quelque peu critiqué en entrevue d’après-combat. Il a fini par laisser aller ses coups en puissance et c’est sur une solide gauche qu’il a envoyé François au tapis, avant de marteler ce dernier à de nombreuses autres reprises avec ses poings. C’est alors que l’arbitre s’est interposé.

« Il faut remercier Ricardeau François, il a accepté le combat à trois semaines d’avis et ça prend des couilles, a louangé Dyczka. C’est toujours un plaisir de se battre devant les fans de TKO. On va se préparer pour le championnat et c’est moi l’homme à battre chez les poids lourds. »

Bandoui aussi en finale

Yacine Bandoui a battu Leonardo Xavier par décision unanime des juges lors de la carte préliminaire, bon pour un billet vers un combat de championnat.

« C’est vraiment une fierté pour moi de me battre avec TKO, a souligné Bandoui. Ce soir je suis tombé sur un adversaire qui était difficile et je vais beaucoup travailler pour vous offrir des combats qui vous satisferont. »

Bandoui a encaissé les plus gros coups au début de l’engagement mais s’est mieux défendu par la suite et a pris le contrôle du centre. Au deuxième round, en revenant d’une courte pause demandée par Xavier qui s’est plaint d’avoir reçu un doigt dans l’œil, les deux combattants se sont jetés l’un sur l’autre et ont lancé plusieurs bombes. Bandoui a finalement renversé Xavier, mais ce dernier s’est gardé d’exposer son cou et Bandoui s’est contenté de lui cogner sur les tempes. Sa performance au troisième a tout de même été suffisante pour triompher.

Jourdain plie devant Fujino

Chez les 135 livres, Atsushi Fujino a vaincu Louis Jourdain par étranglement arrière au deuxième round.

Les échanges étaient enflammés dès le début. Sur un coup de genou du Québécois, Fujino a pu déséquilibrer son adversaire en balayant son autre jambe qui était toujours ancrée au sol mais Jourdain a pu se relever après une trentaine de secondes.

Le Japonais a plus tard pris son dos sans être en mesure de passer une soumission. Bien conseillé par Firas Zahabi, du Tristar Gym, il s’est toutefois repris au deuxième round en profitant de son jiu-jitsu pour compléter le travail.

« Je suis vraiment content de me battre pour TKO, a déclaré le Japonais. Je savais que mon rival était très fort en combat debout, je ne l’ai pas sous-estimé. J’ai trouvé que mon jeu debout était bien mais c’était mieux au sol. »

Plus tôt sur la carte principale, Michael Dufort a battu Robert Seres à son propre jeu. Seres est un spécialiste de la guillotine, mais cette fois, c’est plutôt lui qui en a été victime dès le premier round. Après avoir raté le poids jeudi, Dufort s’est donc racheté avec une quatrième soumission en autant de victoires chez les professionnels.

Des combattants de l’UFC étaient dans l’assistance tels Jo Meunier et Kevin Lee, dont le petit frère Keith était en action. Kevin Lee sur une séquence de cinq victoires consécutives et se battra contre Tony Ferguson en octobre pour la ceinture intérimaire des légers de l’UFC. Il a pu assister à la victoire de son frangin sur Éric Daigneault par K.-O. technique au premier round.

Les résultats de TKO 40 : Dénouement