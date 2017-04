RDS.ca

Georges St-Pierre ne semble pas s’inquiéter de l’avertissement que lui a servi Michael Bisping.

Le Britannique, qui est le champion des poids moyens, a affirmé il y a un peu plus de deux semaines que GSP devait accepter de l’affronter au mois de juillet sans quoi il allait offrir un combat à l’aspirant no 1 de la division, Yoel Romero.

Le Québécois souhaite plutôt que le duel ait lieu après l’été.

« Je crois qu’il ment, a déclaré St-Pierre dans une entrevue accordée à RT Sport lors de son passage à Moscou. Il veut se battre contre moi et je veux l’affronter. Ce combat lui procurera plus d’argent. Ça revient à sa décision. S’il veut que ce duel ait lieu, je suis partant. C’est ce à quoi je me prépare. »

« Si les choses changent, je vais devoir trouver une autre option. Ce n’est pas un problème. Mais c’est lui qui a la ceinture et il est celui avec la plus grande valeur présentement. Je vise toujours le gars le plus haut », a ajouté GSP qui était en Russie pour assister au combat de son ami Yukinori Akazawa à l’ACB 57.

Au cours de cette entrevue, l’ancien monarque des mi-moyens a réitéré qu’il croyait que son affrontement avec Bisping se déroulerait après la saison estivale. Il a donné comme raison sa réinsertion dans le programme antidopage.

Néanmoins, l’Agence antidopage américaine prévoit quatre mois de tests pour pouvoir réintégrer les rangs de l’UFC. De nouveaux règlements stipulent depuis le 1er avril que cette période doit passer à six mois. Mais le combat entre GSP et Bisping ayant été officialisé au mois de janvier, cela était bien avant le changement si bien que St-Pierre sera réintégré avant le mois de juillet.

« Il n’y a pas de date encore en raison du processus avec l’Agence américaine antidopage pour les tests antidopage. Pour pouvoir me battre, je dois avoir passé le processus de réintégration. Il y a aussi d’autres choses qui se passent et nous devrions avoir une date prochainement », a mentionné celui qui n’est pas monté dans un octogone depuis novembre 2013.

Quant au combat en tant que tel, St-Pierre a expliqué qu’il continuait à prendre du poids puisqu’il s’agira de son premier duel dans la division des 185 livres à l’UFC. Bien qu’il concède que Bisping sera plus gros et aura un avantage sur la portée, il croit que ce sera les seuls aspects où le Britannique aura la supériorité.

« Ce sera son seul avantage. Techniquement, tactiquement, athlétiquement, j’ai l’avantage sur lui. Ça ne me dérange pas qu’il soit plus grand et plus gros que moi. La seule différence, c’est lorsqu’il frappera le tapis, ça fera un plus gros "boom" », a lancé GSP.

St-Pierre a aussi été questionné par rapport à ses plans futurs après son combat contre Bisping. Le natif de St-Isidore n’a toutefois pas voulu s’étaler sur le sujet, surtout lorsque l’intervieweur a voulu savoir si c’était vrai qu’il visait être champion dans trois divisions différentes.

« Ce serait un plan ambitieux. J’ai un plan dans ma tête. Je n’en parlerai pas. Je ne suis pas un gars qui parle, je suis quelqu’un qui passe à l’action. Ça dépendra de ce qui se passe quand j’affronterai Michael Bisping. Ça pourrait être bien des choses », s’est contenté de répondre celui qui a défendu à 10 reprises son titre des mi-moyens avant de prendre une pause des arts martiaux mixtes.