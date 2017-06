Communiqué du Rouge et Noir

Le Rouge et Noir d’Ottawa de la Ligue canadienne de football a annoncé aujourd’hui que le directeur-général Marcel Desjardins et l’entraîneur-chef Rick Campbell se sont entendus au sujet de prolongations de contrat qui les verra occuper leurs rôles actuels jusqu’en 2020.



« Les résultats parlent d’eux-mêmes, explique Jeff Hunt, président des sports de l’OSEG. Marcel et Rick ont mené l’équipe à des participations à la Coupe Grey lors des deux dernières saisons. Ils ont démontré d’excellentes aptitudes au rassemblement et à la gestion de notre département des opérations football et à rendre le Rouge et Noir une organisation exemplaire de la LCF. Nous sommes fiers de leur travail et ravis qu’ils soient avec nous pour au moins quatre autres saisons. »



Desjardins et Campbell se sont joints au Rouge et Noir avant leur saison d’expansion en 2014 et ont bâti l’équipe de bout en bout.