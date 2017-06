AFP

L'Américain Jordan Spieth a conservé les commandes du Travelers Championship, comptant pour le circuit professionnel nord-américain (PGA), à l'issue du 2e tour disputé vendredi à Cromwell (Connecticut).

L'ancien no 1 mondial, déjà en tête après le 1er tour bouclé avec une carte de 63 (-7), a rallié le chalet avec une carte de 69, soit un coup sous la normale, pour un total de 132 (-8).

« Je n'étais pas dans un bon jour, les conditions de jeu n'étaient pourtant pas très différentes de celles de la veille, mais j'ai eu du mal à prendre mes marques », a regretté le Texan, vainqueur de l'AT&T Pebble Beach en janvier, son 10e titre PGA.

Il devance d'un coup ses compatriotes Troy Merritt et Patrick Reed, 2e ex aequo (133), tandis que Wesley Bryan, Daniel Summerhays, Boo Weekley et Chase Seiffert se partagent la 4e place, à deux longueurs de Spieth.

Le tenant du titre, l'Écossais Russell Knox, est en difficultés à la 55e place (139), à sept coups du meneur.

En l'absence du no 1 mondial Dustin Johson et de son compatriote Brooks Koepka, vainqueur dimanche de l'Omnium des États-Unis, les favoris ont passé une deuxième journée consécutive difficile.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, 2e au classement mondial, a plongé de 50 places au 69e rang avec un carte de 73 (+3) pour un total de 140 (par).

Il a franchi la coupure de justesse à la différence de l'Australien Jason Day, déjà éliminé dès le 2e tour de l'Omnium des États-Unis la semaine dernière : le no 3 mondial a terminé à la 92e place, avec un total de 142 (+2).