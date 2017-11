MONTRÉAL – Charlie Lindgren continue de gagner des admirateurs dont au sein du vestiaire de son équipe. L’Américain de 23 ans a poursuivi son départ sans faute dans la LNH en jouant un rôle décisif dans le triomphe des siens face aux Golden Knights de Vegas.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lindgren n’a pas l’air dépassé par l’ampleur de la scène de la LNH. Il a répondu présent même lorsque les hommes de Gerard Gallant ont accentué la pression dans les derniers instants de leur première partie au Centre Bell dans cet uniforme.

Golden Knights 2 - Canadiens 3

Le capitaine Max Pacioretty était heureux d’encenser son rendement depuis deux parties.

« Sa contribution a été énorme, il a encore bien joué. Je me souviens d’un arrêt important en première période (face à James Neal) et on a pu compter le premier but par la suite. Il réussit des arrêts à des moments déterminants. Il est combatif continuellement devant son filet et le voir se démener ainsi produit un effet positif sur le reste du groupe », a fait remarquer le numéro 67.

En seulement cinq parties dans la LNH, Lindgren a pu prouver qu’il carbure à cette compétition. À l’entendre parler, on croirait qu’il a adoré les moments stressants en fin de rencontre.

« C’était un peu fou, on savait que c’est une équipe de cols bleus et ils ont fait honneur à leur réputation. Ils ont tout tenté en fin de rencontre. Je trouve que mes coéquipiers ont fait un bon travail pour m’aider », a-t-il raconté avec le sourire.

Lindgren avait pourtant été rappelé alors qu’il affichait des statistiques peu éloquentes avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Sa moyenne de buts alloués de 3,53 et son taux d’efficacité de ,885 ne laissaient pas présager une telle assurance.

Ceci dit, le gardien qui n’a jamais été repêché sentait qu’il avait retrouvé ses repères un peu plus d’une semaine avant le rappel.

« Je commençais à mieux me sentir. J’avais eu quelques matchs plus éprouvants avant de me replacer. C’est vraiment bien pour la confiance d’avoir été rappelé et je voulais continuer sur cet élan avec le Canadien », a confié Lindgren.

Le brio de Lindgren a permis au CH de conserver un coussin jusqu’à la fin. Nul doute, le fait de jouer plus souvent avec une avance réjouit ses coéquipiers.

« On veut pouvoir bien jouer dans n’importe quelle situation, mais c’est évidemment plus facile de se comporter de la bonne manière quand on détient les commandes. On a bien fait avec l’avance à l’exception de quelques moments durant lesquels on a trop joué sur les talons en troisième période. Ça peut arriver contre une équipe qui impose autant de pression. Ce n’était pas parfait, mais c’était un bon match dans l’ensemble », a exprimé Pacioretty.

Le Canadien a trouvé le moyen de résister aux assauts et ça prenait une mentalité de cols bleus comme celle des Golden Knights.

« Charlie a fait des gros arrêts pour nous garder dans le match »

« Oui, c’est leur façon de jouer et on veut en faire autant. On s’attendait à les voir travailler sans relâche, mais ce n’est pas toujours évident à contrer. On devait composer avec un attaquant en moins en troisième période, il a fallu réduire nos présences et s’accrocher », a reconnu le capitaine.

Jordie Benn a profité de cette soirée pour amasser un but et une aide, mais il a surtout eu sa partie la plus occupée de la saison (25:51). Il pouvait bien avoir le goût de rigoler quand il a parlé de sa mention d’aide sur le premier but des siens.

« C’était un jeu bizarre, j’ai envoyé la rondelle trop fort si bien qu’elle s’est retrouvée à l’autre bout de la patinoire. Mais je ne peux pas dire que j’ai raté mon jeu parce que la rondelle a abouti dans leur but quelques secondes plus tard. Donc c’était un jeu parfait de ma part », a blagué Benn qui doit une fière chandelle à Tomas Plekanec qui a empêché le dégagement refusé.

Cependant, Benn n’a mérité de « plus » à sa fiche pour cette séquence.

« J’étais déjà au banc en train de boire une gorgée d’eau quand la sirène a résonné. Shea m’a taquiné parce que ça n’a pas aidé mon différentiel », a précisé Benn.

Belle soirée malgré tout pour Lagacé

L’aventure inespérée de Maxime Lagacé s’est poursuivie avec son premier match en carrière au Centre Bell. Il a vécu ce privilège à son sixième match dans la LNH.

« C’était exceptionnel, je suis content d’avoir eu ma famille avec moi et d’avoir pu vivre ça avec eux. J’aurais aimé obtenir la victoire, la soirée aurait été bien plus agréable, mais ça s’est bien passé », a exprimé l’athlète de 24 ans.

« T’as une petite idée à quoi ça peut ressembler, mais c’est encore plus gros et je le dis positivement. Quand t’embarques sur la glace et que tu entends la musique que tu entends depuis des lunes à la télévision, tu ressens des frissons, ça crée un moment assez spécial », a confié celui qui se sent de plus en plus à l’aise devant son filet. Vous pourriez en parler à Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen auxquels il a volé des buts.

Haula redonne espoir aux Knights

Une déviation payante du capitaine

Bellemare déculotte Petry et réduit l'écart

Un premier but pour Benn cette saison