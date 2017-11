BROSSARD – Petite lueur d’espoir au sujet de Carey Price alors que le gardien du Canadien s’est entraîné avec ses coéquipiers, lundi matin, au Complexe Bell de Brossard. Ce n’est pas tout, même David Schlemko était présent sauf que Shea Weber a dû quitter de manière précoce.

Le cerbère du Tricolore a commencé à patiner une dizaine de minutes avant ses partenaires et il est demeuré sur la glace pour toute la séance. Price semblait agile dans ses déplacements ce qui devrait en rassurer plusieurs. On a également pu constater que Claude Julien n'entendait pas à rire avec ses troupiers, le ton de sa voix était ferme dans ses consignes.

Price n’avait pas sauté sur la surface glacée depuis lundi dernier. Le lendemain, le 14 novembre, il s’était entretenu les médias pour faire le point sur sa blessure persistante. L’athlète de 30 ans avait précisé qu’il allait prendre deux jours de repos. Finalement, ce répit a duré une semaine.

Pour l’instant, il demeure trop tôt pour déterminer la date du retour de Price devant le filet de son club, mais Julien a indiqué que le départ de mardi, contre les Stars de Dallas et Alexander Radulov, allait appartenir à Charlie Lindgren.

« Lindgren va entamer le match mardi et on verra pour la suite », s’est limité à dire Julien.

Le lendemain, le Tricolore visitera les Predators à Nashville et le scénario le plus optimiste serait de viser cette soirée pour Price qui n’a pas accordé d’entrevues.

« Comme on dit, on avance un pas à la fois. C’est encourageant qu’il ait pu pratiquer avec nous et qu’il fasse le voyage. C’est la dernière information que j’ai obtenue à moins que les choses aient changé depuis l’entraînement. Je ne lui ai même pas encore parlé pour savoir comment il s’est senti », a raconté l’entraîneur au sujet de celui dont la situation est évaluée quotidiennement.

« On verra comment il va continuer de progresser. On ne peut rien confirmer », a ajouté Julien quand il a été relancé sur la possibilité du match à Nashville.

Rappelons que le Canadien a perdu quatre de ses cinq dernières sorties. Il s’est incliné contre les Coyotes de l’Arizona jeudi soir en plus de se faire lessiver par les Maple Leafs de Toronto. Considérant le résultat de ces deux confrontations, l’état-major du Canadien souhaite certainement que Price soit en mesure de revenir durant ce court voyage.

Ensuite, Montréal profitera d’une pause de deux jours avant d’accueillir les Sabres de Buffalo au Centre Bell, samedi soir.

Même si le Canadien se tournera encore vers Lindgren mardi, la présence de Price sur la patinoire a redonné de la vie au groupe.

« C’est définitivement excitant, ça permet toujours de constater ce qu’il représente au sein de cette organisation. On a pu le voir travailler très fort pour être en mesure de retourner sur la patinoire. Les gars sont clairement heureux de le revoir », a confirmé Lindgren.

Le dauphin de Price se réjouissait de voir que le numéro 31 avait l’air dans son assiette.

« Carey ressemblait à Carey, il était smooth », a-t-il constaté.

Brendan Gallagher était au nombre des joueurs qui ont retrouvé le sourire. Ce n’était pas parce qu’il a passé sa journée de congé à préparer des confitures maison, il était ravi de pouvoir se frotter de nouveau à Price à l’entraînement.

« Il avait l’air de n’avoir rien raté. C’est bien de le revoir s’entraîner avec nous, son retour a ramené le sourire sur quelques visages. C’est excitant de voir qu’il se rapproche d’un retour. Il travaille très fort pour reprendre sa place devant son filet afin de nous aider », a confié Gallagher qui n’était pas surpris que Price ne doive pas d’abord recommencer par un entraînement en solitaire.

« On a accès à un peu plus d’informations puisqu’on le voit chaque jour », a-t-il noté.

Weber retraite au vestiaire après quelques exercices

Évidemment, le retour de Price constituerait un soulagement pour ses partenaires et les dirigeants du club montréalais. Cependant, il ne faudrait pas que Weber soit blessé à son tour. Considérant qu’il y a péril en la demeure, Weber devrait être passablement amoché pour sauter son tour.

« Je n’ai aucune nouvelle pour l’instant. C’est certain qu’il avait un malaise, mais je vais en savoir davantage plus tard », a exprimé Julien à sa sortie de la patinoire alors que l’équipe s’empressait de quitter vers l’aéroport.

Quelques précisions ont été colligées à propos d’une information qui a circulé selon laquelle Weber a invité ses coéquipiers à sa maison, dimanche. Gallagher a démenti cette information. Au final, le défenseur aurait plutôt ouvert ses portes aux autres joueurs qui ont des enfants sans que ce soit une réunion d’équipe officielle.

« Je ne suis pas au courant, mais c’est son style. Souvent, il prend soin des jeunes joueurs qui n’ont pas quelqu’un pour leur faire la popotte », a réagi Julien en esquissant un sourire.

Quant à Schlemko, il n’a pas encore été en mesure de participer à une rencontre du Canadien. Blessé dès le début du camp d’entraînement, il a dû se contenter d’une seule partie avec le Rocket de Laval jusqu’à présent.

Mardi soir, ce sera le 22e match du Tricolore, le quart de la saison est donc déjà franchi. L’attente aura été longue dans le cas de Schlemko et elle s’est prolongée pour Price.

Formation du Canadien à l'entraînement :

Pacioretty-Drouin-Galchenyuk

Byron-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Deslauriers-De La Rose-Mitchell

Benn-Weber

Alzner-Petry

Mete-Morrow

Davidson

Lindgren

Price

Niemi