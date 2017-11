Contrairement à ce qu'on a vu depuis le début de la saison chez le Canadien, les gardiens ont fait les arrêts lors de la récente séquence de trois victoires en quatre parties sur la route. Contre les Blackhawks dimanche, le gardien Charlie Lindgren a réalisé les arrêts clés. C'est de nature à donner confiance aux joueurs, tout le contraire que lorsque vous amorcez la rencontre avec un recul de deux ou trois buts.

Au Minnesota, l'entraîneur Claude Julien a misé le tout pour le tout en utilisant huit attaquants et quatre défenseurs. Il a surtaxé ses meilleurs éléments. C'est avec eux qu'il a cherché la victoire, qui n'est toutefois pas venue. J'ai trouvé ça fantastique. À Chicago, Shea Weber a été utilisé pendant près de 28 minutes. Julien est déjà rendu à un point dans la campagne où le Canadien a absolument besoin de signer des victoires. C'est pour cette raison qu'il agit de cette façon.

Au cours des sept derniers jours, le Canadien a réussi à vaincre des clubs qui sont en théorie supérieurs à lui. Qui sait si certains adversaires ont sous-estimé le Tricolore et s'en mordent les doigts maintenant.

Dans la victoire de 5-4 contre Winnipeg, bien des gens étaient heureux de voir l'avantage numérique marquer trois fois, mais le pilote a dégonflé la baloune de tout le monde en ramenant à la surface que l'unité de désavantage numérique avait aussi accordée trois buts aux Jets. Si ça peut consoler Julien, on peut enseigner comment bien jouer en infériorité alors que l'attaque massive repose davantage sur le talent des joueurs qui doivent trouver le moyen de marquer.

J'ai senti que les joueurs étaient nettement plus volontaires dans leur façon de jouer. Pour un, on a vu un gars comme Alex Galchenyuk mieux patiner. L'échec avant était aussi plus efficace et l'on sentait un deuxième effort plus soutenu. Les joueurs étaient moins en mode attente. Les gars ont essayé et ils ont vu que ça pouvait fonctionner.

Vous constaterez que les trois victoires signées par le Canadien la semaine dernière l'ont été avec un gardien autre que Carey Price. J'avoue que c'est difficile à expliquer. S'il fallait qu'Al Montoya et Lindgren se mettent à gagner régulièrement en l'absence de Price, ça créerait un problème. Price est le joueur de concession et dès qu'il sera rétabli, on doit lui redonner sa forteresse. S'il fallait qu'il se mette à perdre après des victoires des autres gardiens, je verrais poindre une controverse à l'horizon.

Si j'étais l'entraîneur et que je constatais que les gars semblent plus en confiance avec les deux autres gardiens, j'irais probablement avec Montoya ou Lindgren. Claude Julien n'est pas là pour gagner un concours de popularité, il est là pour gagner des matchs. Ce sera à Claude à gérer la situation. S'il envoie Price dans les buts et que le Canadien gagne, il n'y aura aucun problème. Si le Tricolore perd toutefois, je pense que les questions vont fuser de partout. Je crois que la situation serait difficile à gérer

La défensive et Galchenyuk

La défensive du Canadien va mieux quand les gardiens font les arrêts. On ne jouera pas à l'autruche, si l'on veut que la défensive paraisse bien, le gardien se doit d'exécuter les arrêts. Au cours des dernières saisons, on a répété tellement souvent que Price sauvait la face à ses défenseurs en réalisant les arrêts. La situation est encore vraie, mais le nom du gardien a changé.

J'aime bien ce que Galchenyuk apporte récemment et je me souviens de ce que disait Jacques Martin à l'époque. Il soutenait que les trios n'existaient plus et qu'il fallait désormais parler en termes de duos. Dans ce sens, j'aime bien le duo formé de Galchenyuk et de Jonathan Drouin. J'aime aussi celui formé de Max Pacioretty et Phillip Danault ainsi que celui de Tomas Plekanec et Andrew Shaw que l'on peut remplacer par Paul Byron. On ajoute d'autres joueurs pour les compléter. J'adore ça.

À savoir si Galchenyuk va continuer à bien faire, je ne le sais pas. La réponse lui appartient. On le sent néanmoins plus impliqué et on le voit plus sur la patinoire. Il ne marque pas toujours, mais il est là et l'on peut constater qu'il fait un deuxième effort. Compte tenu de son talent, je pense qu'il va récolter sa part du gâteau s'il poursuit de la sorte.

S'il y a des clubs qui ont peut-être pris le Canadien à la légère la semaine dernière sur la route, il ne faudrait pas que le Tricolore tombe dans le même piège lors des parties contre Vegas et Buffalo notamment. Avec une bonne approche et un gardien qui fait les arrêts, le Canadien va aborder la séquence de six parties à la maison avec confiance. L'équipe n'a pas droit à l'erreur pour espérer faire tourner la roue.

*propos recueillis par Robert Latendresse