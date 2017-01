Communiqué

Toronto, ON – La Ligue canadienne de hockey en association avec Sherwin-Williams a dévoilé aujourd’hui l’identité des capitaines et assistants-capitaines pour le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Sherwin-Williams 2017 qui se déroulera le lundi 30 janvier à Québec, organisé de concert avec les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Nolan Patrick des Wheat Kings de Brandon et Nico Hischier des Mooseheads de Halifax ont été nommés capitaines pour la 22e édition annuelle du duel des 40 meilleurs espoirs de la LCH pour le Repêchage de la LNH. Patrick sera à la tête d’Équipe Cherry avec ses adjoints Maxime Comptois des Tigres de Victoriaville et Owen Tippett des Steelheads de Mississauga. Hischier sera le capitaine de l’Équipe Orr avec ses adjoints Nicolas Hague des Steelheads et Michael Rasmussen des Americans de Tri-City.

« Je suis enthousiaste à propos de l’événement. Être nommé capitaine est un honneur », affirme Patrick. « J’ai seulement hâte d’être à Québec et de jouer avec d’excellents joueurs, ce devrait être un match divertissant avec autant de talents réunis sur la patinoire. »

Joueur de 18 ans originaire de Winnipeg au Manitoba, Patrick est aussi capitaine chez les Wheat Kings à sa troisième saison complète dans la Ligue de l’Ouest, après avoir été le quatrième choix du Repêchage bantam de la Ligue de l’Ouest en 2013. La saison dernière, il a été nommé joueur par excellence des Séries éliminatoires de la Ligue de l’Ouest après avoir permis aux Wheat Kings de remporter le troisième titre de ligue de leur histoire grâce à une production de 30 points en 21 matchs. Patrick a été limité à seulement huit matchs cette saison, mais il est parvenu à amasser six buts et sept passes pour 13 points, notamment une sortie de quatre points vendredi soir alors qu’il revenait au jeu après une blessure.

« Je me sens bien (d’avoir été nommé capitaine) parce que c’est un honneur pour moi et je suis très enthousiaste », affirme Hischier. « C’est une bonne expérience et une occasion de rencontrer de nouveaux amis alors cela devrait être amusant. »

Joueur de 18 ans originaire de Naters en Suisse, Hischier dispute sa première saison complète dans la LHJMQ après avoir été le sixième choix par les Mooseheads de Halifax au Repêchage international de la LCH en 2016. Il mène présentement les recrues de la LHJMQ avec 30 buts et 30 passes pour 60 points en 36 matchs, au sixième rang des marqueurs du circuit. Hischier a été un de 55 joueurs de la LCH à disputer le Championnat du monde junior de l’IIHF 2017, menant les marqueurs de son pays et figurant parmi les trois meilleurs joueurs de la Suisse avec quatre buts et trois passes pour sept points en cinq matchs, notamment avec une participation en quart de finale.

Au cours des 21 dernières années, 18 anciens joueurs des Wheat Kings et 18 anciens joueurs des Mooseheads ont participé à ce match. Patrick est le premier joueur de son club à être nommé capitaine, tandis que Hischier suit Nathan MacKinnon, qui a été capitaine de l’Équipe Cherry à domicile en 2013.

L’Équipe Cherry comptera aussi parmi ses leaders sur une paire d’ailiers qui ont excellé dans la Série Canada Russie CIBC 2016. Comtois, un joueur de 18 ans originaire de Longueuil au Québec a amassé 13 buts et 17 passes pour 30 points en 42 matchs à sa deuxième saison dans la LHJMQ après avoir été choisi pour représenter la LHJMQ et après avoir été sélectionné au troisième rang par les Tigres au Repêchage de la LHJMQ en 2015. Il a marqué deux fois avec l’Équipe de la LHJMQ contre les Russes, le 17 novembre à Baie-Comeau. Tippett, un joueur de 18 ans originaire de Peterborough en Ontario est à égalité en tête dans la Ligue de l’Ontario avec 34 buts et il est à égalité au cinquième rang avec 57 points en 41 matchs. Disputant sa deuxième saison en carrière après avoir été le quatrième choix des Steelheads lors du Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2015, il a aussi joué contre la Russie et il a été nommé joueur du match pour l’Équipe de la Ligue de l’Ontario, le 10 novembre à North Bay après avoir amassé deux passes.

Les leaders d’Équipe Orr comprennent une paire de deux joueurs imposants. Hague, un défenseur de 18 ans originaire de Kitchener en Ontario dispute sa deuxième saison en carrière avec les Steelheads qui ont fait de lui leur choix de deuxième ronde au Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2014. Joueur étudiant par excellence dans la Ligue de l’Ontario en 2016, l’athlète de 6-pieds-5 a marqué 14 buts et 17 passes pour 31 points en 41 matchs. Rasmussen, un joueur de 17 ans originaire de Surrey en Colombie-Britannique, se dresse aussi à 6-pieds-5 et il occupe le cinquième rang des marqueurs de la Ligue de l’Ouest avec 30 buts en plus de ses 21 passes pour 51 points en 46 matchs. Disputant sa deuxième saison dans le circuit, l’ancien septième choix du Repêchage bantam de la Ligue de l’Ouest en 2014 a démarré la saison de façon remarquable chez les Americans avec quatre buts, un sommet en carrière, dans le match du 24 septembre contre les Chiefs de Spokane.

Depuis 2010, les capitaines d’Équipe Cherry ont été Jakob Chychrun, Anthony Beauvillier, Sam Reinhart, Nathan MacKinnon, Ryan Murray, Sean Couturier et Taylor Hall, tandis que les récents capitaines d’Équipe Orr comprennent Matthew Tkachuk, Connor McDavid, Aaron Ekblad, Seth Jones, Colton Sissons, Ryan Nugent-Hopkins et Tyler Seguin.

Le personnel d’entraîneurs d’Équipe Cherry et d’Équipe Orr sera dévoilés plus tard cette semaine.