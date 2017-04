Les étoiles n’auront pas eu besoin de briller plus qu’il ne le faut. Bien que l’Impact se soit bien battu à Los Angeles, l’effort n’aura pas suffi pour rivaliser avec un Galaxy plus puissant et plus talentueux, bénéficiant par surcroît de l’avantage d’un homme pendant plus de 46 minutes de jeu.

Bien que le résultat puisse paraître décevant, il reste qu’on peut tout de même soutirer des points positifs à la rencontre. Le jeu rempli d’audace de Ballou et la bonne tenue de Fisher en relève à Camara en sont des exemples. On peut également souligner que la bonne séquence du capitaine Bernier se poursuit au milieu de terrain.

Or, en dépit d’un début de saison ordinaire, le Galaxy regorge de talent et de joueurs pouvant dominer un match grâce à leur capacité physique. Jermaine Jones est de ceux-là. Boateng, Zardes, et, dans une moindre mesure, Van Damme, auront eux aussi profité de leurs qualités individuelles pour causer des problèmes au Bleu-blanc-noir, comme les deux buts de Los Angeles l’ont bien illustré.

Évidemment, le fait que le onze montréalais ait dû se défendre à 10 contre 11 en raison d’une mauvaise décision de l’arbitre Villarreal n’aura pas aidé la cause des hommes de Biello. Du coup, pas de retour pour accrocher un point, cette fois-ci. Dans les circonstances, la frustration risque certainement de s’accumuler dans le camp montréalais. Et il faudra bien la canaliser pour trouver le moyen de gagner un premier match depuis novembre dernier lorsqu’on jouera à la maison samedi prochain.

Voici le bulletin des joueurs.

LA Galaxy c. Impact de Montréal

7 avril 2017

Evan Bush : 6/10 Pris à contre-pied sur le 1er but. On sait qu’il peut faire mieux, même s’il effectue de nombreux arrêts avant le second but accordé.

Chris Duvall : 5,5/10 Embêté par Boateng, qui le bat trop facilement sur l’action du 1er but. Plus solide après coup, mais pas de percées offensives comme la semaine dernière à Chicago.

Hassoun Camara : 6/10 Sort prématurément à la suite d’un choc à la tête. On retiendra de sa courte soirée de travail un joli coup franc rappelant un certain Drogba. Défensivement, accuse une fraction de seconde en retard à quelques reprises

Laurent Ciman : 6/10 Joue avec assurance, ne semblant pas ennuyé par sa blessure au genou. Il se fait parfois aspirer en dehors de sa zone par les débordements de Boateng ou Alessandrini. Pas en mesure de freiner l’avancée du Galaxy sur le second but.

Ambroise Oyongo : 5,5/10 Ne pèse pas autant sur le flanc gauche qu’on s’y attend. Limite l’influence d’Alessandrini dans le couloir - ce qui n’empêche toutefois pas le Français de s’illustrer ailleurs. Pas beaucoup de complicité avec Ballou.

Marco Donadel : 5,5/10 Pas à son meilleur sur la grande pelouse du Galaxy. Perd quelques ballons, se fait surprendre par les appels dans son dos de Dos Santos et les percées de Boateng. Se fait expulser injustement par l’arbitre à la 44e

Hernan Bernardello : 5,5/10 Beaucoup d’effort, mais peu de résultat probants. Limité en terme de mobilité et de créativité. Ne se replie pas à temps pour empêcher Alessandrini de tirer sur le 1er but du Galaxy. Pas en mesure non plus de garder la cadence avec Jones sur le 2e.

Patrice Bernier : 7/10 Le plus entreprenant au milieu, et celui par lequel passent les mouvements offensifs les plus intéressants: centres, déviations et balle en profondeur pour Mancosu. Malgré la fatigue, étrange décision que celle de s’en priver pour le dernier 15 minutes à jouer.

Dominic Oduro : 4,5/10 Manque de précision sur les actions les plus prometteuses. Malgré sa vitesse menaçante, trop de déchets techniques sur des occasions de tirs ou de centres. N’aide pas assez Duvall contre Boateng en 1er MT.

Matteo Mancosu : 6,5/10 Généreux dans l’effort. Il manque toutefois de réalisme sur les meilleures occasions obtenues. Se montre même un peu trop généreux lorsqu’il choisit de remettre le ballon vers Ballou alors qu’il a la possibilité de tirer.

Ballou Jean-Yves Tabla : 6,5/10 Peut-être un peu moins étincelant qu’à Chicago, mais quand même celui qui déséquilibre le mieux les défenseurs du Galaxy. Perd un peu la maîtrise de ses émotions en 2e MT, lorsqu’il écope d’un carton.

REMPLAÇANTS :

Kyle Fisher : 6,5/10 Un peu trop précipité dans ses interventions sur jeu aérien, ce qui provoque des fautes inutiles. Autrement, il assure une relève plus qu’adéquate en défense centrale. Obtient même un tir au but (non cadré) sur un corner des siens.

Michael Salazar : 5/10 Pas en mesure d’apporter plus à l’équipe. Les conditions ne sont pas optimales pour attaquer, mais on aurait souhaité sentir davantage sa présence.

Adrian Arregui : 5/10 Perd des ballons parce qu’il n’entre pas bien dans le rythme du match. Il a encore besoin de temps, mais on voit que ses qualités sont davantage dans le travail défensif que dans la construction

ENTRAÎNEUR :

Mauro Biello : 5,5/10 Match difficile à gérer étant donné la blessure à Camara en 1er MT et l’expulsion surprise de Donadel. Les problèmes que rencontre son équipe en début de match avec Boateng, notamment, sont mieux gérés en 2e MT. En ce qui concerne les changements effectués, si Fischer s’est bien acquitté de sa tâche, on ne peut en dire autant de Salazar et Arregui. Si l’intention était d’introduire plus d’énergie et/ou de qualité, on a toutefois remarqué que l’équipe était plus faible après leur entrée.