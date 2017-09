Proche, mais pas de cigare, comme ils disent en Géorgie. L’Impact de Montréal s’est incliné de façon méritée face à une équipe d’Atlanta offensive et décidément bien rodée. En bénéficiant de circonstances plus clémentes, le onze montréalais aurait peut-être pu trouver un moyen de soutirer une égalité. Ça s’était déjà vu. Or, ce n’était tout simplement pas une de ces soirées.

Fort de sa victoire à Toronto, Mauro Biello avait opté de reconduire son 3-5-2. Malheureusement, l’Impact s’est heurté rapidement aux meilleurs éléments d’Atlanta qui auront vite reconnu les failles à exploiter pour s’imposer. D’une part, les ballons en profondeur auront causé énormément de tourments à Deian Boldor. De l’autre, le milieu de terrain géorgien aura complètement dominé celui de Montréalais affichant des symptômes d’asphyxie.

Devant, les rares occasions pour Jackson-Hamel et Piatti ne furent pas une assez grande source de soucis pour Brad Guzan et les défenseurs locaux. L’équipe de Tata Martino est agréable à voir jouer. De quoi faire réfléchir le Bleu-blanc-noir dans les jours, les semaines et probablement les mois à venir.

Voici le bulletin des joueurs :

Atlanta United vs Impact de Montréal

24 septembre 2017

Evan Bush: 5/10 Trop hésitant dans son rectangle, ce qui ne rassure pas la ligne arrière sur les centres et les ballons passés en profondeur. Son arrêt spectaculaire à 1-0 ne suffit malheureusement pas à faire oublier l’incertitude régnant devant le but montréalais.

Chris Duvall: 5,5/10 Tente de provoquer sur son flanc sans toutefois trouver les appuis nécessaires à ses ambitions. Fait son travail défensivement.

Victor Cabrera: 6,5/10 Défend sa zone de manière convaincante. Couvre également les sorties de Ciman au bon moment. S’en sort bien sur un ballon qui touche son bras et que le VAR aurait dû transformer en penalty.

Laurent Ciman: 6/10 Généralement serein. Coupe plusieurs passes, bloque des tirs, distribue assez bien. Connaît toutefois quelques passages à vide face à Martinez lorsque le jeu s’ouvre

Deian Boldor: 4/10 Maillon faible en raison de sa lenteur. La circulation dans la charmante ville d’Atlanta n’aura jamais été aussi fluide qu’en passant par l’autoroute à six voies qu’on emprunte dans son dos. Ne peut miser sur sa puissance sur ballons aériens pour améliorer sa cause

Daniel Lovitz: 5,5/10 Ni plus, ni moins qu’il en a l’habitude. Lovitz donne tout ce qu’il a du début à la fin, ce qui n’empêche pas Atlanta d’avoir l’esprit tranquille sur l’aile qu’il essaie d’attaquer. Parfois pris hors de position sur un flanc où Boldor est exposé.

Samuel Piette: 5/10 À bout de souffle. Incapable de boucher tous les trous dans un axe trop perméable aux attaques d’Atlanta. En possession, il est plus souvent pris au dépourvu par le pressing adverse qu’à l’habitude.

Patrice Bernier: 5/10 Manque lui aussi d’air au milieu de terrain. Tente de couvrir des espaces défensivement, mais il n’arrive pas à créer une transition favorable aux siens lors de la récupération du ballon.

Blerim Dzemaili: 5,5/10 Quelques bonnes passes tranchantes vers l’avant, mais globalement trop lent pour transformer les moments de déséquilibre chez l’adversaire en occasion de but pour les siens. Manque de précision sur ballons arrêtés.

Ignacio Piatti: 5/10 Frustré par la maladresse de ses coéquipiers lorsqu’il leur refile un bon ballon, il passe le reste de son temps à s’embrouiller en abusant de ses dribbles.

Anthony Jackson-Hamel: 5/10 Pas dans sa version la plus tranchante. Fait de bons appels, mais ne profite pas des rares ballons envoyés dans sa direction, hormis lorsqu’il remet un superbe centre en retrait à Piatti, lequel cafouille à son tour

REMPLAÇANTS:

Matteo Mancosu: 4/10 Touche à peine à deux ballons en 27 minutes passées sur le terrain. N’est pas assez visible pour ses partenaires et ne représente pas une menace pour l’adversaire.

Michael Salazar: 4,5/10 Rate sa chance d’égaliser la marque à 1-1 juste avant qu’Atlanta n’augmente son avance alors qu’il abandonne son joueur au marquage. Semble manquer d’atouts pour bonifier l’attaque sur le flanc droit.

Hernan Bernardello: 6/10 Redonne un peu de fluidité à la circulation du ballon, sans toutefois qu’on puisse qualifier sa présence de dominante en milieu de terrain

ENTRAÎNEUR:

Mauro Biello: 5,5/10 Revient à la charge avec le 3-5-2 dans l’espoir de freiner la puissante attaque d’Atlanta, laquelle trouve rapidement une faille du côté d’un Boldor trop lent, tandis que le milieu de terrain manque d’énergie et de cohésion. Son équipe tient malgré tout la route et bénéficie d’ouvertures qui auraient pu suffire à créer l’égalité, dont l’une juste après l’entrée de Salazar. Au final, toutefois, les options demeurent limitées et le 2-0 pour les locaux demeure un pointage mérité.