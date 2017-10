La bonne nouvelle, c’est que tout ça achève. L’Impact de Montréal a encore perdu : 2-1 au Colorado. Certes, il y a de quoi être triste à la vue de ce résultat. Mais ce club à l’agonie n’en a plus pour bien longtemps en cette fin de saison. Et bien qu’on ne puisse pas savoir ce que l’avenir nous réservera, au moins on sait que tout le monde en MLS aura remis le compteur à zéro avant l’an prochain. C'est déjà ça.

Lorsqu’il sera temps de faire le bilan de l’année, ce match d’une piètre qualité en est un autre qu’on voudra oublier. Ce n’est pas que l’Impact ait été mal disposé sur le terrain ou encore qu’il ait si mal joué. Probablement qu’à l’Index Audi, le onze montréalais a même dominé (je ne sais pas, je n’ai pas regardé). Or, le rythme cahoteux du jeu, les expulsions et les erreurs individuelles auront miné tous les efforts déployés par les joueurs du bleu-blanc-noir. Et c’est sans parler de la performance d’un officiel qui se parodie lui-même. Les décisions importantes étaient les bonnes, certes, mais disons qu’on a déjà vu mieux... Et je parle de MLS.

Bref, on espérait bien évidemment un meilleur dénouement. Mais l’Impact dans sa version actuelle ne présente pas un jeu qui nous donne une grande envie d’en voir plus. Or, le club n’étant pas encore officiellement éliminé, il est à prévoir qu’on nous offre un autre spectacle du même genre la prochaine fois qu’on devra jouer. Tout ça en attendant qu’on puisse tourner la page de façon définitive. La bonne nouvelle, c’est que tout ça achève.

Voici le bulletin des joueurs.

Rapids du Colorado c. Impact de Montréal

30 septembre 2017

Evan Bush : 6,5/10 Pas en faute sur les buts accordés. Commet quelques erreurs de relance et de positionnement, mais il effectue aussi quelques arrêts de qualité.

Chris Duvall : 6/10 Victime d’un tacle assassin en début de match, ce qui le contraint à quitter la rencontre

Laurent Ciman : 4,5/10 Oublie les joueurs qui passent dans son dos, lesquels marquent deux buts pour les locaux.

Deian Boldor : 6/10 Fait son boulot sans qu’on dénote de réel faux pas. Aurait toutefois pu procurer une couverture plus serrée à Ciman sur les deux buts du Colorado.

Daniel Lovitz : 4/10 Pose un geste aussi inutile qu’anodin, lequel ramène les deux équipes à 10 joueurs. Avant sa sortie, il apportait un peu d’attaque avec ses centres.

Samuel Piette : 6/10 Un peu moins constant dans sa distribution. Doit couvrir beaucoup de terrain en raison des expulsions, ce qui nuit en partie à son efficacité. Il repère toutefois bien Mancosu sur la séquence du but des siens.

Patrice Bernier : 6,5/10 Effectue de bons relais vers l’avant, sans quoi l’Impact tourne surtout en rond lors de la première demie. Rate une belle occasion de marquer sur un centre en retrait.

Andrés Romero : 6/10 Prend du temps à se mettre en marche. Connaît ses meilleurs moment quand il arrive à combiner avec Piatti. N’a toutefois pas retrouvé la cinquième vitesse qu’il avait avant sa blessure.

Dominic Oduro : 5/10 Ça faisait un bail qu’on ne l’avait pas vu sur le terrain. Ne montre pas grand chose sur ce match pour qu’on en éprouve des regrets. Stérile en attaque sur son flanc.

Ignacio Piatti : 6/10 Éclopé lui aussi. Le joueur désigné obtient et crée des occasions, mais il pardonne l’adversaire lors des moments les plus prometteurs. Semble déjà en douleur lors de la fin de la première demie, il quitte la rencontre avant son terme en raison de maux de genou.

Matteo Mancosu : 7/10 Soudainement plus vivant. Marque un but magnifique en plus d’être impliqué sur d’autres occasions. Dommage qu’on n’ait pas vu ce joueur plus souvent cette saison.

REMPLAÇANTS

Hassoun Camara : 6/10 Prend la relève de Duvall comme latéral droit. Rien de particulier à signaler. Ni négatif, ni positif.

Anthony Jackson-Hamel : 6,5/10 Rehausse dès son entrée le niveau d’engagement sur le côté droit. Passe tout près de marquer sur son premier ballon. N’arrive pas à trouver le cadre par la suite.

Michael Salazar : 5/10 S’endort quand vient le temps de prendre ses responsabilités défensives, ce qui ouvre la porte au centre de Badji sur le but victorieux. Pas d’apport offensif.

ENTRAÎNEUR

Mauro Biello : 6/10 Assez limité dans ses options (blessures, suspension). Met en place un 4-3-3 cohérent, mais généralement en manque de rythme. Son équipe crée davantage d’occasions, mais elle gère mal le jeu ouvert à 10 contre 10, surtout quand elle se commet trop en attaque. Elle finit d'ailleurs par céder sur des erreurs individuelles en défense.