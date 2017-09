Bonsoir, on ferme? L’Impact vient de s’incliner pour une troisième défaite d’affilée. Peut-être bien qu’il est trop tôt pour abandonner même si les séries continuent de s’éloigner. De leur côté, les plus pessimistes avaient déjà quitté le navire, c’est-à-dire avant que le bleu-blanc-noir ne s’incline à Foxborough.

Trop conservateur tactiquement ou réaliste quant à la manière de procéder pour s’imposer à l’étranger, le choix de Mauro Biello d’y aller en 3-5-2 est loin d’avoir fait l’unanimité. Au-delà du système employé, il ne m’apparaît pas superflu de rappeler qu’une approche similaire avait permis à l’Impact de s’imposer à Orlando en fin de saison l’an dernier. Certes, le passé n’est pas garant de l’avenir, mais il a souvent tendance à influencer les décisions d’un entraîneur.

Pour ma part, j’ai trouvé l’Impact plutôt à l’aise pour contrer les attaques du Revolution quand tout le monde prenait sa position. Pas de centres dangereux pour Kei Kamara, pas trop d’espace pour Nguyen ou Agudelo. Mais sur des ballons perdus alors que Duvall et Lovitz détalaient dans l’espoir d’amorcer un contre, le Revolution fut plus prompt à profiter de la désorganisation, forçant ainsi Evan Bush à se signaler.

Autrement, l’Impact aura aussi eu sa part de bons moments. Une occasion hâtive pour Piatti, un coup franc de Dzemaili et même des soupçons de penalty pour Jackson. Enfin, la chance ratée par le Bombardier de Limoilou sur un joli centre de Duvall en début de 2ème mi-temps aurait pu renverser l’allure d’un match qui bascule à l’autre bout quand Nguyen profite d’un rebond favorable pour s’avancer et prendre la mesure de Bush. Assommé, le onze montréalais ne sera par la suite jamais vraiment passé près d’égaliser.

Voici le bulletin des joueurs.

Revolution de Nouvelle-Angleterre c. Impact de Montréal

9 septembre 2017

Evan Bush : 7,5/10 Fait son possible pour permettre aux siens de croire à la victoire. Plusieurs arrêts en 1ère MT, dont un sur un tir dangereux de Teal Bunbury. Plus exposé en 2ème, il finit par céder face à Nguyen.

Chris Duvall : 6/10 Certains l’accuseront d’avoir perdu le ballon juste avant le but du Revolution, ce qui est effectivement le cas, alors qu’il essaie d’en faire trop à la relance. Cela étant, sa volonté d’attaquer procure une solution à ses coéquipiers en possession. Auteur d’un centre qui aurait dû donner les devants aux siens à la 48ème minute.

Victor Cabrera : 8/10 Le meilleur des siens. Multiplie les interventions réussies. Affiche un niveau de confiance élevé selon ses propres standards. N’arrive toutefois pas à couvrir l’avancée de Ciman après le rebond favorable dont profite Nguyen.

Laurent Ciman : 6/10 De bons moments, mais il manque de réussite sur l’action du but du Revolution. Semble à l’aise au milieu d’une défense à trois. Montre moins d’assurance quand les milieux ne font pas écran devant lui.

Shaun Francis : 6,5/10 Généralement solide dans un rôle d’arrière central. Gagne la majorité de ses duels. Semble s’inspirer de la bonne tenue défensive des Reggae Boyz lors de la Gold Cup.

Daniel Lovitz : 5,5/10 Pas sous son meilleur jour. Décoche quelques centres potables sur corners, mais sa contribution offensive demeure limitée. Plusieurs ballons perdus, dont une drôle de rentrée de touche forçant LBG à écoper d’un carton.

Samuel Piette : 7/10 Remplit son rôle pour freiner la progression du Revolution. Plusieurs récupérations du ballon et bonne distribution.

Louis Béland-Goyette : 4,5/10 Trop léger pour la bataille qu’on lui demande de livrer au milieu. On ne voit pas assez de son jeu où il aime se projeter en avant et ajouter de la fluidité à la circulation. Doit apprendre à naviguer ce genre de test pour s’imposer en MLS.

Blerim Dzemaili : 5,5/10 Trop brouillon pour remplir sa mission. Gaspille de l’énergie à s’improviser comme officiel quand il perd le ballon. Offre quelques passes intéressantes à Jackson en 1ère MT, mais pas assez présent dans l’animation après la pause.

Ignacio Piatti : 5/10 Après sa belle occasion bousillée dès la 1ère minute de jeu, pratiquement rien de concret offensivement. Ne peut réaliser un nouveau tour de magie à chaque sortie, mais on s’attendait tout de même à plus de sa part.

Anthony Jackson-Hamel : 5/10 Rate la meilleure occasion des siens vers la 48ème minute alors qu’il est seul face à Cropper. Isolé, il arrive parfois à déranger la défense adverse avec ses courses, mais l’entente fait généralement défaut avec Piatti et, dans une moindre mesure, Dzemaili.

REMPLAÇANTS :

Patrice Bernier : 6,5/10 Ajoute une dimension qui faisait défaut avec sa présence sentie au milieu de terrain et son calme en possession. Ralentit la cadence et perd un peu de précision en fin de match.

Ballou Jean-Yves Tabla : 6,5/10 Arrive à déséquilibrer sur le flanc sans toutefois convertir ces moments prometteurs en occasion nette pour les siens.

Dominic Oduro : 6/10 Touche un seul ballon, une reprise de centre dangereuse, mais un peu trop longue pour Piatti.

ENTRAÎNEUR :

Mauro Biello : 6/10 Opte pour une formation tactique plus dense dans l’axe dans le but de neutraliser l’attaque du Revolution. Le système fonctionne en phase défensive lorsque ses hommes se sont organisés - les difficultés survenant surtout lorsqu’on perd le ballon en transition. En contrepartie, l’animation offensive paraît handicapée par ce choix. Reste que son équipe obtient les occasions de gagner et n’arrive pas à les transformer. Commet une erreur en se privant du capitaine Bernier dès le coup d’envoi.