RDS.ca Colloboration spéciale de Geneviève Langlois

Chantal Petitclerc est sans contredit une athlète québécoise d’exception. Elle a laissé sa trace dans les livres d'histoires et marqué notre mémoire collective à jamais.

Sa participation à 5 Jeux paralympiques est pavée de succès :

21 médailles paralympiques (dont 14 médailles d’or)

4 records du monde (100m, 200m, 400m, et 800m)

5 records paralympiques (100m, 200m, 400m 800, et 1500m.)

1 médaille d’or olympique au 800m (sport de démonstration)

Ses statistiques sont impressionnantes, certes, mais bien au-delà de l'athlète se trouve une femme unique, authentique, déterminée et touchante

Aujourd'hui, le sport à céder sa place à la famille. L'émotion est à son comble lorsqu'elle parle de son fils. On y voit briller à nouveau les étoiles dans ses yeux. Je me souviendrai longtemps du moment où elle m’a dit :

« Depuis que j’ai mon petit Elliott, parfois fois ça me fait un petit quelque chose que de ne pas pouvoir avoir mes jambes. On va à la plage pis je me dis, 'Ahhhh je ne peux pas faire ça avec lui ou je ne peux pas le faire de la même façon, ou j’ai besoin d’un peu d’aide.' Ça vient me chercher un peu, car je sens des petites limites. Mais c’est la première fois que ça m’arrive… »

J’ai aussi aimé l'entendre me raconter cette histoire qui n'a rien d'une histoire de princesse, mais plutôt celle de la sénatrice de Grandville. L'honorable Chantal Petitclerc compte bien contribuer aux grands enjeux de notre société. Elle prend son rôle à cœur et est déterminée à faire la différence. C'est d'ailleurs cette phrase qu'elle nous offre sur le site même du Parlement du Canada :

« L'excellence n'arrive jamais par accident. C'est vrai; on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive dans la vie. Mais, comme individu ou comme pays, on peut toujours choisir l'attitude avec laquelle on fera face aux défis. »

Au cours des années, Chantal a bénéficié d'une formidable couverture médiatique. Son parcours paralympique était le principal point de mire. Aujourd’hui est venu le temps de découvrir la Femme, la mère, la blonde, l’amie, l'honorable sénatrice qu’elle est devenue.

Découvrez cette grande dame, solide et attachante, à travers la Zone Langlois.

Rendez-vous ce lundi, dès 21 h, sur les ondes de RDS Info et en reprise ce vendredi, 21 avril à compter de 21 h, à RDS