David Lemieux et son entourage y rêvent depuis un certain temps déjà, mais tout indique qu’il faudra encore patienter avant de voir un combat entre le Québécois et Saul « Canelo » Alvarez.

Le président de Golden Boy Promotions Eric Gomez a en effet coupé court aux aspirations de nombreux amateurs en laissant entendre que le boxeur le plus populaire de la planète croisera vraisemblablement le fer avec le champion unifié des moyens Gennady Golovkin à l’automne.

« C’est quelque chose que David souhaite, a prudemment reconnu Gomez, mardi après-midi, pendant la conférence téléphonique faisant la promotion de la sous-carte du gala qui mettra en vedette Alvarez et Julio Cesar Chavez fils le 6 mai prochain au T-Mobile Arena de Las Vegas.

« Mais le combat contre Chavez s’annonce difficile pour "Canelo". Et il faut également savoir que nous avons mis les choses au clair depuis le tout début : "Canelo" souhaite affronter Golovkin à son combat suivant s’il l’emporte contre Chavez. Nous allons négocier en ce sens par la suite. »

Précédemment, Lemieux a réitéré son intention d’en venir aux coups avec « Canelo », après s’être débarrassé de Marco Reyes, qu’il affrontera en demi-finale d’Alvarez-Chavez le 6 mai.

« Je ne demande pas [un combat contre "Canelo"], a lancé le cogneur québécois. Je vais me mettre en position pour l’obtenir. Tout le monde voudra voir un combat entre nous deux. »

D’ici là, personne n’entend bouder son plaisir et tant Lemieux que Gomez souhaitent profiter de l’attention que générera le gala tenu pendant la fin de semaine des festivités du Cinco de Mayo.

« Je suis vraiment excité, a avoué le Montréalais. Même si je n’ai profité que d’une semaine de congé après mon dernier combat, c’est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. »

« Tout le monde veut voir les knock-out de David, a continué Gomez. C’est un boxeur qui a appris énormément de choses à ses derniers combats, plus particulièrement depuis sa défaite contre Golovkin. Il est devenu plus mature et sérieux. C’est un boxeur plutôt différent. »

Cela dit, Lemieux aura toutes les chances de se faire valoir, étant donné que Reyes est loin d’être un boxeur du calibre de Curtis Stevens, même s’il est parvenu à tenir pendant 10 rounds face à Chavez en juillet 2015. Il s’est ensuite notamment incliné par arrêt de l’arbitre devant Elvin Ayala - un pugiliste très loin d’être reconnu pour sa puissance - en novembre dernier.

« Il est dans le trouble!, a prévenu Lemieux. En même temps, j’ai appris avec le temps que la puissance n’est pas un plan de match, mais un outil. Je m’attends à disputer un combat difficile du premier au dernier round. Il est un adversaire difficile et il ne faut pas le sous-estimer.

À noter que le choc sera présenté à une limite négociée de 163 livres et qu’il est prévu pour 10 rounds.