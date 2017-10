MONTRÉAL – Le deuxième but du match d’Auston Matthews, inscrit à la 38e seconde de la prolongation, a permis aux Maple Leafs de Toronto de vaincre le Canadien par la marque de 4-3 samedi soir au Centre Bell.

Après une belle chance ratée par Paul Byron à l’autre bout de la patinoire, Matthews a contre-attaqué avec William Nylander et a déjoué Carey Price d’un tir du côté du bloqueur.

Les Leafs ont ainsi célébré leur première victoire en 15 matchs contre le Canadien. Leur dernier triomphe au Centre Bell remontait au 1er octobre 2013.

Alex Galchenyuk, Jonathan Drouin et Jeff Petry ont marqué leur premier but de la saison dans la défaite.

À défaut d’aligner les victoires, le Canadien avait au moins démontré une capacité à bien entamer ses récentes sorties, une bonne habitude qu’il a conservée contre les jeunes Leafs. Dès la troisième minute du match, Drouin est entré en zone adverse sur le flanc droit et a patiemment attendu les renforts avant de servir une passe en retrait à Petry. Ce dernier a décoché un tir sur réception que Frederik Andersen n’a vu qu’une fois la lumière rouge actionnée.

Les réflexes aiguisés d’Andersen ont empêché les locaux de doubler leur avance quelques minutes plus tard, quand Paul Byron a tenté de déjouer le gardien danois du côté de la mitaine. À l’autre extrémité de la patinoire, Price refusait de se faire voler la vedette et jouait le même tour à Mitch Marner.

Les Leafs ont toutefois créé l’égalité dès la reprise. La mise en jeu à la droite de Price a été remportée par Drouin, mais c’est Van Riemsdyk qui en a hérité. L’effet de surprise causé par son tir instantané a compensé pour son manque de vélocité et lui a permis de toucher la cible pour la quatrième fois de la saison.

La parité n’aura duré que 44 secondes. Habituellement confrontés à la paire défensive formée de Shea Weber et Victor Mete, Auston Matthews et ses ailiers se sont retrouvés devant le troisième duo du Canadien. Les conséquences furent immédiates. Profitant d’une fausse manœuvre de Jordie Benn en zone neutre, Matthews a traversé la ligne bleue adverse en trombe et a décoché un tir au moment où Price semblait avoir perdu l’équilibre. Comme si le prodige des Leafs avait besoin d’autant d’aide pour faire du dommage...

Les léthargies aux oubliettes

Deux disettes ont pris fin d’un seul coup avant la fin de la période. Confiné au quatrième trio, complété samedi par Jacob De La Rose et Ales Hemsky, Galchenyuk a inscrit son premier but de la campagne lors d’une apparition sur la deuxième vague du jeu de puissance. Visé par une passe de Charles Hudon en entrée de zone, le numéro 27 s’est présenté devant Andersen avec une option de passe à sa gauche, mais a opté pour un tir bas qui aura certainement comme effet de mettre quelques débats sur la glace dans les chaumières du Québec.

Quand il veut, il est capable de grandes choses!

Le but de Galchenyuk était aussi le premier inscrit par le Canadien en avantage numérique cette saison. Le Bleu-blanc-rouge avait amorcé la rencontre avec un rendement de 0-en-14 avec l’avantage d’un homme.

L’autre facette des unités spéciales montréalaises a aussi fait le travail. En réussissant ses deux missions, le désavantage numérique du CH a été le premier à blanchir l’attaque à cinq torontoise cette saison. Celle-ci montrait un taux de réussite de 33% (8-en-24) avant de se présenter dans la métropole québécoise.

À mi-chemin dans le match, Matthews croyait avoir enfilé son deuxième de la soirée, mais la reprise vidéo a confirmé que son bâton était entré en contact avec la rondelle au-dessus de la barre horizontale du filet de Price. Ces quelques centimètres séparant célébration et résignation allaient rapidement prendre une signification amplifiée. À 11:33, Drouin a ouvert son compte montréalais en faisant dévier une savante passe de Karl Alzner en provenance du point d’appui.

Mais l’avance du Canadien n’a pas duré, la reprise vidéo jouant finalement à la faveur des visiteurs pour démontrer que Patrick Marleau avait bel et bien poussé la rondelle derrière la ligne

Matthews étourdit tout le monde

rouge défendue par Price.

Les Leafs ont de peine et de misère atteint le chiffre des vingt lancers au but après 60 minutes de jeu, eux qui en avaient obtenu au moins 41 à chacune de leurs trois dernières rencontres. Mais c’est avec leur premier de la prolongation, leur 22e du match, que Matthews a joué les héros.