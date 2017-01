RDS.ca

Les Bruins de Boston ont rappelé le gardien Zane McIntyre de leur club-école de Providence dans la Ligue américaine.

McIntyre s’amène avec l’équipe alors que le portier Anton Khudobin fait le chemin inverse. Soumis au ballottage, ce dernier n’a pas été réclamé jeudi.

Invaincu cette saison dans la Ligue américaine (10-0-0), McIntyre domine le circuit avec une moyenne de buts alloués de 1,41 et un taux d’efficacité de ,951. En trois matchs cette saison avec les Bruins, il montre un dossier de 0-2-0, une moyenne de 4,04 et un taux d’efficacité de ,859.

Liam O’Brien rappelé à Washington

Les Capitals de Washington ont rappelé l’attaquant Liam O’Brien des Bears de Hershey dans la Ligue américaine.

Âgé de 22 ans, O’Brien a récolté un but et une passe en 13 matchs en carrière dans l’uniforme des Capitals. En 28 rencontres cette saison avec les Bears, il a amassé 5 buts et 13 passes.