RDS.ca D'après un reportage de Daniel Richard

La première saison d'Anthony Mantha dans la LNH coïncidait avec la première exclusion des séries des Red Wings de Detroit depuis 1990.

L'attaquant de 22 ans est tout de même bien heureux de se développer au même rythme que les Wings, visiblement en processus de reconstruction.

« On regarde dans la Ligue américaine, on a remporté la Coupe Calder il y a quelques semaines. C'est une organisation qui compte sur plusieurs jeunes joueurs et c'est le fun de voir qu'il leur laisse la chance. »

Même si l'équipe entreprend un virage jeunesse, le visage de la formation demeure Henrik Zetterberg, qui à 36 ans a dominé la colonne des pointeurs chez les Wings avec 68 points.

Mantha a vanté les qualités de mentor de son capitaine.

« C'est Zetterberg. Dès le moment où j'ai été appelé, il m'a mis en confiance et j'ai eu l'occasion de jouer avec. Il me parlait beaucoup sur la patinoire et en dehors de celle-ci. Il m'a donné la confiance de garder la rondelle une seconde de plus pour faire le bon jeu. »

Bien qu'Antony Mantha n'ait pas à se soucier de déménager à Vegas à l'automne, il suit de près les activités entourant les Golden Knights.

« C'est clair que j'ai regardé toutes les listes des autres équipes. On joue dans la Ligue nationale, on est curieux de voir ce qui se passe avec les autres équipes. On veut voir à quoi Vegas va ressembler. Ils peuvent être bons, mais on ne sait pas quelle transaction ils peuvent faire en dessous de la table. »

Anthony Mantha amorcera donc une deuxième saison dans la LNH. L'année dernière, il est parvenu à marquer 17 buts en 60 matchs, ce qui lui aurait donné 23 buts sur une saison complète.