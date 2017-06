RDS.ca

TABLEAU DES TRANSACTIONS

Ce n’est pas un secret pour personne, Matt Duchene est l’un des attaquants les plus convoités sur le marché des transactions depuis plusieurs mois déjà. Incapable de trouver un partenaire pouvant satisfaire ses demandes, l’Avalanche du Colorado pourrait bien devoir patienter encore.

Selon Darren Dreger de TSN, la compensation tant recherchée par le directeur général de l’Avalanche Joe Sakic doit au moins inclure un excellent défenseur.

Les Predators de Nashville auraient beaucoup d’intérêt pour Duchene afin de remplacer James Neal, perdu au repêchage d’expansion, mais ils ne sont pas prêts à se départir d’un membre de leur top-4.

Ce qui fait dire à Pierre LeBrun de TSN qu’un échange à trois équipes pourrait permettre aux Predators de mettre la main sur Duchene.

« Si un défenseur doit être offert en retour, Nashville devrait peut-être tenté d’en obtenir un quelque part. »

L’Avalanche est donc encore loin d’échanger Duchene, estime LeBrun, qui a conversé avec Sakic au terme de la première ronde du repêchage de la LNH vendredi soir.

« Si on doit garder Duchene, il en sera ainsi. C’est un bon joueur de hockey et on ne le donnera pas pour rien », a-t-il indiqué.

Âgé de 26 ans, Duchene a amassé 18 buts et 23 passes en 77 rencontres l’an dernier. Il a deux ans à écouler à son contrat qui doit lui rapporter encore 12 millions $.

Hamonic échangé aujourd’hui?

Si la saga Matt Duchene ne risque pas de connaître son dénouement prochainement, il en est autrement pour Travis Hamonic.

Darren Dreger prévoit que les Islanders de New York échangeront le défenseur d’ici la fin du repêchage aujourd’hui.

Les demandes des Islanders étaient au départ deux choix de premier tour, ce qui pourrait changer selon Dreger.

Hamonic a encore trois ans à écouler à son contrat qui lui rapportera 3,857 millions $ par année.

Vegas encore très occupé

Le directeur général des Golden Knights de Las Vegas a sans aucun doute été l’homme le plus occupé dans le circuit dans la dernière semaine. Et c’est loin d’être fini.

Ce dernier risque de compléter encore plusieurs transactions d’ici la fin du week-end.

« À un certain moment, McPhee échangera probablement Marc Methot et certainement Alexei Emelin », rapporte LeBrun.

Troquer Methot risque toutefois d’être ardu puisqu’il dispose d’une clause de non-mouvement.

« L’un des problèmes c’est qu’il y a beaucoup de demandes pour Methot, mais ça provient des clubs canadiens. Methot a inclus presque toutes les équipes du Canada sur la liste des équipes auxquelles il refuse d’être échangé et pour l’instant, il n’est pas prêt à lever sa clause de non-mouvement », informe Bob McKenzie de TSN.