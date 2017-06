Maintenant que les listes de protection sont soumises, les Golden Knights de Vegas choisissent les joueurs qui formeront la première édition d’une toute nouvelle équipe de la LNH. C’est un moment excitant, d’autant plus que le cap salarial force quelques équipes à exposer quelques joueurs qui ne devraient pas l’être normalement.

Ces joueurs surprises qui ne sont pas protégés ont souvent une incidence importante sur la masse salariale, mais peu importe, les Golden Knights doivent atteindre le plancher.

Mis à part les questions salariales, il y a débat à savoir si les Golden Knights devraient sélectionner les joueurs en raison de la valeur actuelle qu’ils amèneront à l’équipe, ou plutôt en raison de leur valeur potentielle une fois qu’ils seront à leur meilleur? Pour le plaisir de l’exercice, imaginons que la seule préoccupation des Golden Knights soit de mettre la main sur les meilleurs joueurs disponibles. Qui sont-ils? Regardons quelques-uns des meilleurs joueurs disponibles à chaque position.

Évidemment, il y a des ententes que les équipes ont mises en place pour convaincre Vegas de ne pas sélectionner certains joueurs. Sept, si les informateurs de la LNH ont raison. Dans le cadre de cet article, nous allons ignorer ces ententes et s’attarder aux meilleurs joueurs qui ont été rendus disponibles par leurs équipes, en excluant les joueurs autonomes sans compensation.

Attaquants

Au moment de sélectionner un attaquant, ce qui sera le plus difficile à acquérir pour les Golden Knights sera un joueur capable de changer la donne à égalité numérique. Les spécialistes de l’avantage numérique peuvent être trouvés facilement, tout comme les avants à caractère défensif. Ce qui est rare, ce sont les joueurs en mesure de mettre la rondelle dans le filet.

Heureusement pour Vegas, il y a quelques bons joueurs disponibles à l’avant, notamment un joueur de premier trio en Eric Staal. Staal a connu quelques années moins intéressantes quant à sa production à la fin de son séjour en Caroline, mais ses statistiques furent toujours bonnes, que vous regardiez ses chances de marquer, ses données portant sur ses passes ou son Corsi. À 32 ans, 33 à la fin du mois d’octobre, il n’est plus un joueur élite et il est peu probable qu’il répète sa dernière saison de 65 points sans une formation présentant autant de profondeur que celui du Wild du Minnesota. Il demeure un solide joueur de centre dans les deux sens de la patinoire, ce qui n’est pas facile à dénicher.

Les Predators ont exposé trois joueurs établis meilleurs que la moyenne offensivement. James Neal est un marqueur établi, mais en raison de son âge et de son contrat, il serait peut-être plus sage d’y aller avec le très sous-estimé Craig Smith qui a cumulé trois saisons consécutives de plus de 20 buts, avant de connaître une campagne difficile l’an passé. Malgré son manque de production, ses chiffres quant aux chances de marquer n’ont jamais diminué, ce qui suggère qu’il devrait rebondir la saison prochaine. Neal est plus vieux et moins efficace défensivement. Ça vaut la peine d’y penser.

Si Vegas recherche plutôt un fabricant de jeux qu’un marqueur, ils devraient y aller avec Colin Wilson à la place de Smith ou Neal. Il n’est pas le franc-tireur que sont les deux autres, n’étant définitivement pas aussi bon pour enfiler l’aiguille, mais il est un très bon fabricant de jeux ayant également de bonnes habiletés dans les deux sens de la patinoire.

Cela étant dit, si Vegas veut une menace polyvalente à moindre coût, il pourrait sélectionner Jonathan Marchessault qui vient de réaliser une saison surprenante de 30 buts en Floride. Ses chiffres ne suggèrent pas qu’il sera toujours un marqueur de 30 buts, mais même quand sa récolte de buts chutera, il devrait y avoir une hausse modérée de son nombre de passes récoltées. Il serait tout simplement choquant que Vegas ne le réclame pas, considérant que la Floride n’a pas conclu d’entente.

Finalement, il y a un autre genre de joueur disponible pouvant changer la donne en Carl Hagelin. Ce sera un choix difficile puisqu’il y a d’autres options intrigantes chez les Penguins, mais la vitesse de Hagelin et son habileté à contre-attaquer le rendent extrêmement intéressant. Hagelin est un joueur de milieu de formation, mais sa vitesse à elle seule peut changer le cours d’un match.

Défenseurs

Ce qui sera le plus important pour Las Vegas la saison prochaine à propos de leurs meilleurs défenseurs sera leur calme dans leur zone défensive lorsqu’ils seront mis sous pression, puisque les chances sont que l’équipe sera plus souvent dominée qu’autrement à leur première année. Avec cela à l’esprit, ils devraient viser les joueurs pouvant quitter rapidement et efficacement leur territoire (un procédé qui revient à arrêter les attaquants adverses), remportant leurs batailles pour les rondelles libres et faisant circuler le disque vers la zone offensive. Une chose à noter ici concerne les rondelles libres récupérées en zone défensive : j’ai enlevé celles survenant après un rejet du disque par l’adversaire en territoire défensif pour m’attarder seulement aux récupérations de rondelle survenant sous pression.

Le plus gros nom sur la liste des joueurs non protégés est Sami Vatanen. Son travail sur l’avantage numérique rend à lui seul sa sélection intéressante, mais il ne ressort pas autant du peloton que ce que vous pourriez penser. Vatanen joue un nombre significatif de minutes et a un lancer meurtrier, mais il ne transporte pas autant le disque que ce que vous assumerez pour un joueur ayant sa réputation. Pendant ce temps, Josh Manson a la réputation de transporter le disque beaucoup plus efficacement, mais ses chiffres sont moins impressionnants que ceux de Vatanen. Il faut aussi considérer qu’il a passé 63 % de son temps de jeu en compagnie de Hampus Lindholm ces dernières années.

Les deux joueurs semblant être des coups de circuits, des choix faciles, sont David Schlemko de San Jose et Colin Miller de Boston. Ces deux joueurs sont meilleurs que la moyenne offensivement, tout en organisant efficacement des sorties de zone. Schlemko est également excellent pour remporter ses batailles au moment de récupérer la rondelle, chose compensant ce qui est perçu comme un mauvais positionnement défensif.

Dan Hamhuis est un joueur plus âgé et sur le déclin, mais il est encore un choix intéressant pour Vegas, si vous regardez les minutes qu’il a jouées et à quel point il est bon pour contrer les attaquants adverses ainsi que pour faire circuler rapidement le disque en jeu de transition. Alors qu’il vieillit, son coup de patin et sa contribution offensive ont perdu des plumes, mais il demeure un bon morceau à avoir dans votre brigade défensive.

Un autre joueur intéressant est Mark Barberio. Il a continuellement connu du succès, peu importe où il jouait, peu importe son rôle, mais son style de jeu ressemble à un chaos contrôlé. Il fait beaucoup de revirements, ce qui n’est pas attrayant pour une équipe qui devrait limiter ses erreurs plus que la moyenne. Barberio est cependant une machine au moment de faire circuler la rondelle. Son coup de patin rapide lui permet de transporter le disque hors de sa zone défensive plus efficacement que les autres défenseurs ne peuvent le faire.

Gardiens

Les Golden Knights sont très chanceux que plusieurs gardiens supérieurs à la moyenne soient disponibles dans ce repêchage d’expansion, mais un seul d’entre eux a beaucoup d’expérience comme gardien partant et n’a pas un contrat horrible (désolé Luongo). C’est Marc-André Fleury. Fleury a connu une année en deçà de la moyenne en saison régulière, alors qu’il a eu des ennuis au moment de partager le filet et qu’une vague d’incertitude planait sur son cas avec le repêchage d’expansion, mais il fut brillant en séries. La majorité de ses ennuis viennent des tirs en périphérie et il demeure supérieur à la moyenne pour arrêter les chances de marquer à haut risque.

Antti Raanta est le gardien pouvant être sélectionné avec globalement les meilleurs chiffres ces dernières années. Son jeu fut suffisamment bon pour bousculer Lundqvist par moments donc, vous devez penser que Vegas le choisira aussi.

La carte cachée est Petr Mrazek, lui qui affiche le meilleur pourcentage d’arrêts du groupe face aux chances de marquer à haut risque. Cependant, il a eu de vrais problèmes de constance la saison dernière et a accordé un nombre important de buts faibles. Il est peut-être le gardien avec le meilleur potentiel de ces trois cerbères, mais le jeu en vaut-il la chandelle au détriment de joueurs davantage établis? Vegas aura quelques choix intéressants à faire.