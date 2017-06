RDS.ca

Après Nico Hischier au premier rang, il a fallu attendre longtemps avant de voir un autre représentant de la LHJMQ être sélectionné au repêchage 2017 de la LNH.

Pierre-Olivier Joseph a été repêché par les Coyotes de l'Arizona au 23e rang au total.

Le natif de Chambly a passé les deux dernières campagnes avec les Islanders de Charlottetown. En 2016-2017, Joseph a inscrit 6 buts et 33 aides en 62 rencontres.

Il n'était pas certain que Joseph soit sélectionné dans la première ronde, lui qui était classé 27e parmi les patineurs nord-américains selon la Centrale de recrutement de la LNH. Le jeune joueur ne savait pas non plus à quoi s'attendre exactement.

« On ne veut pas se faire d'attentes, on veut juste avoir du plaisir et j'apprécie ce moment », a-t-il déclaré après avoir enfilé le chandail des Coyotes.

